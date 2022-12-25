شوف عروص اكسترا الكبرى تصفيات 2022 على الأجهزة والشاشات بخصم حتى 50%

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عمر شويل - جدة عروص اكسترا الكبرى تصفيات 2022 على الأجهزة والشاشات بخصم حتى 50%، حيث يتوفر كينوود محضرة طعام سعة 2 لتر بقوة 750 وات باللون الأبيض بسعر 299 ريال بدلاً من 379 ريال خصم 21%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر استرونج لايت كشاف قابل للشحن مع شاحن بسعر 132 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً ضمن خصومات اكسترا الكبرى. خصومات اكسترا الكبرى حتى 50% تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات الأجهزة الكهربائية على الثلاجات : يتوفر هايسنس ثلاجة باب جانب باب سعة 17.9 قدم بخار باللون الذهبي بسعر 2999 ريال بدلاً من 4149 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً.

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يتوفر باناسونيك غسالة تعبئة علوية سعة 12 كيلو بسعر 2799 ريال بدلاً من 3099 ريال خصم 9%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 129 ريال. تخفيضات أجهزة المطبخ اكسترا السعودية تتضمن خصومات شهر ديسمبر عروض اكسترا الكبرى على محضر الطعام : يتوفر فيليبس محضر طعام بقوة 1300 وات باللون الفضي بسعر 899 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر مولينكس خلاط سعة 1.25 لتر بقوة 500 وات باللون الأبيض بسعر 249 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 12 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى تتضمن خصومات اكسترا الكبرى عروض خاصة على الساعات الذكية : يتوفر أبل ساعة إصدار نايك الجيل السابع 45 مم جي بي إس بسوار أسود بسعر 1699 ريال بدلاً من 1969 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى أنكر كيبل مايكرو يو اس بي 0.9 متر بلون أسود بقيمة 29 ريال.

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يتوفر توشيبا تلفزيون ذكي 43 بوصة عالي الوضوح بسعر 1249 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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