نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون 13 برو ماكس متوفر بالتقسيط من نون السعودية وخصم هائل 500 ريال بفائدة صفر% في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ايفون 13 برو ماكس من أحداث هواتف أبل الأمريكية، فهو يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، فهو يمتلك شاشة سوبر ريتينا XDR الجديدة مع ميزة برو موشن تستطيع عرض الصور بوتيرة 10-120 هرتز، ويتميز بكاميرات رائعة للغاية تعطينا أفضل الصور والفيديوهات، كما يتوفر الجوال iPhone 13 Pro max من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد مع خصم هائل يصل إلى 500 ريال سعودي حتى يستطيع المواطن السعودي شرائه بكل سهولة.

سعر شراء جوال ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 5699 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 5199 ريال سعودي.

كما تبلغ نسبة الخصم 8%، والسعر يشمل قيمة الضريبة المضافة.

كما يوجد ضمان للجوال لمدة عامين، وقيمة القسط الشهري للهاتف 867 ريال سعودي لمدة ستة أشهر.

مواصفات كاميرات هاتف iPhone 13 Pro max

سوف نتعرف على مواصفات ومميزات كاميرات الجوال الرائعة وهى كما يلي:-

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F، أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة SL 3D وهى الكاميرا الخاصة بالعزل وبصمة الوجه. الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرات رباعية ممتازة حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5/F وهى الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد. أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS لتثبيت أفضل أثناء تصوير الفيديوهات. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. كما تأتي الكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D وهى خاصة بالعزل والبورتريه. بالإضافة لدعم الهاتف إلي فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش، كما يأتي غطاء عدسات الكاميرات من الكريستال الياقوتي.

مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس

يحتوي الهاتف على مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-