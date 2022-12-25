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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون 13 برو ماكس متوفر بالتقسيط من نون السعودية وخصم هائل 500 ريال بفائدة صفر% في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف ايفون 13 برو ماكس من أحداث هواتف أبل الأمريكية، فهو يحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، فهو يمتلك شاشة سوبر ريتينا XDR الجديدة مع ميزة برو موشن تستطيع عرض الصور بوتيرة 10-120 هرتز، ويتميز بكاميرات رائعة للغاية تعطينا أفضل الصور والفيديوهات، كما يتوفر الجوال iPhone 13 Pro max من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد مع خصم هائل يصل إلى 500 ريال سعودي حتى يستطيع المواطن السعودي شرائه بكل سهولة.
سعر شراء جوال ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية
سوف نتعرف على سعر الهاتف وقيمة القسط الشهري له من خلال السطور التالية وهو كما يلي:-
- سعر الهاتف قبل الخصم 5699 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 5199 ريال سعودي.
- كما تبلغ نسبة الخصم 8%، والسعر يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- كما يوجد ضمان للجوال لمدة عامين، وقيمة القسط الشهري للهاتف 867 ريال سعودي لمدة ستة أشهر.
مواصفات كاميرات هاتف iPhone 13 Pro max
سوف نتعرف على مواصفات ومميزات كاميرات الجوال الرائعة وهى كما يلي:-
- الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F، أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة SL 3D وهى الكاميرا الخاصة بالعزل وبصمة الوجه.
- الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بكاميرات رباعية ممتازة حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.5/F وهى الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد.
- أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS لتثبيت أفضل أثناء تصوير الفيديوهات.
- الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.
- كما تأتي الكاميرا الرابعة بدقة TOF 3D وهى خاصة بالعزل والبورتريه.
- بالإضافة لدعم الهاتف إلي فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش، كما يأتي غطاء عدسات الكاميرات من الكريستال الياقوتي.
مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس
يحتوي الهاتف على مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- بطارية الهاتف تأتي بحجم 4373 ملئ أمبير وهى تعمل لفترة لمدة ساعتين ونصف.
- كما تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 20 وأت والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 وأت والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 وآت.
- شاشة الهاتف تأتي من نوع Super Retina XDR OLED .
- كما تأتي شاشة الهاتف بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش.
- كما تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوي أكبر وأفضل على الشاشة أثناء مشاهدة الفيديوهات أو أثناء اللعب بالألعاب.
- كما توجد طبقة حماية مقاومة للخدش والتبصيم أثناء استخدام الجوال.
- سطوع الشاشة تحت الشمس 1000 شمعة وهو رقم ممتاز مع أقصى سطوع 1200 شمعة.
- متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الجوال تأتي من الزجاج مع إطار من الستانلس ستيل.
- كما يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 لنتمكن من وضع الجوال في الماء حتى سته أمتار لمدة نصف ساعة.
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