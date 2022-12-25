نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اوفر عروض اكسترا وتخفيضات نهاية العام على أسعار الدفايات والمكييفات من extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق اجدد عروض اكسترا السعودية وتخفيضات نهاية العام على أجهزة التدفئة والأجهزة الكهربائية الأكثر مبيعًا في فصل الشتاء من معارض اكسترا extra السعودية، يوفر موقع اكسترا الإلكتروني الكتالوج الخاص بعروض نهاية العام المستمرة حتى 7 يناير 2023 المقبل، وبذلك يوفر الفرصة لزائريه لاختيار الأجهزة المفضلة من الدفايات الشتوية التي لا غنى عنها في فصل الصيف، أما إذا كنت ممن يحبون الأجهزة العملية فبإمكانك الاختيار بين أجهزة المكيفات المختلفة التي تعمل كمبرد في فصل الصيف ودفاية في فصل الشتاء، وخلال أيام البرد القارص والشتاء المليء بالثلوج والأمطار الذي تمر به البلاد تعتبر أجهزة التدفئة والتبريد هي الأجهزة الأعلى مبيعًا في المملكة السعودية، وإليكم كافة التفاصيل في التالي.

عروض اكسترا وتخفيضات الدفايات

احصل على عرضك المميز على أجهزة الدفايات الكهربائية المعدّة خصيصًا لتدفئة الغرف والأماكن المغلقة في المنزل، ولذلك فهي تناسب تمامًا المساحات الصغيرة لكي تغمرك بالدفئ المطلوب وخاصةً في الأيام شديدة البرودة، وبالتالي بإمكانك ممارسة حياتك بالمنزل بشكل طبيعي وإتمام المهام الخاصة بجميع أفراد العائلة دون الشعور بالبرد القارص، كما أن أغلب أجهزة الدفايات الكهربائية مزودة بعدة مستويات للحرارة، وبذلك تتيح للمستخدم ضبط حرارة الغرفة كما يحتاج.

اكسترا عروض المكيفات

تستخدم أجهزة المكيفات على نطاق واسع في المملكة السعودية وكذلك أغلب دول الخليج العربي بسبب جفاف الطقس وشدة الحرارة في فصل الصيف، ومع إضافة خاصية التبريد والتدفئة أصبح للمكيف أهمية كبيرة طوال العام وخاصةً في فصل الصيف بسبب الجفاف والحرارة وفي فصل الشتاء بسبب البرودة الشديدة، وبالتالي وفرت معارض اكسترا أفضل أنواع أجهزة المكيفات الجدارية مختلفة القوة، تتناسب مع المساحات الصغيرة والكبيرة بإمكانك اختيار عرضك المفضل من نشرة العروض الجديدة.

عروض غسالات الصحون

التعرض للمياه شديدة البرودة من أقسى المهام اليومية للحفاظ على نظافة المنزل وأدوات المطبخ والمائدة، ولذلك يوفر لكِ موقع اكسترا الالكتروني للتسوق أون لاين أقوى أجهزة غسالات الصحون التي تقوم بأداء أصعب المهام في فصل الشتاء، بما يضمن لكِ الراحة والنظافة والتعقيم الآمن للأطباق وأدوات المائدة بشكل عام، ويتوفر العديد من الماركات العالمية التي تتميز بالجودة والأداء العالي.

أجهزة التنظيف والتعقيم من اكسترا

احصل على أفضل وأجود أنواع المكانس الكهربائية التي تعمل على شفط ومسح وغسل الأرضيات والمفروشات، وكذلك تعقيمها بالحرارة العالية المتمثلة في البخار للتخلص من الجراثيم والميكروبات على الأسطح والمفروشات، بينما يعمل بعضها بالتنظيف الجاف ويوفر الوقت والجهد في عملية تنظيف المنزل ، وبإمكانك إضافة بعض المطهرات واستخدام المعطرات والمنظفات الخاصة بها للحصول على أفضل نتيجة.

جمعنا لكم أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية الأكثر مبيعًا في عروض اكسترا الخاصة بتخفيضات نهاية العام، والتي تنتهي بنهاية الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، ونتابع معكم الجديد في عروض السعودية بمتاجرها المختلفة، فتابعونا لمعرفة المزيد عبر موقعنا هذا.