نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة الحصول على بطاقة اكتساب العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين يبحثون عن طريقة الحصول على بطاقة اكتساب العثيم، للاستفادة من الرصيد الذي سوف يحصل عليها من عمليات الشراء داخل أسواق الماركت السعودي العثيم، حيث يمكنك عزيزي العميل استخراج البطاقة من أحدي فروع في نفس ذات الوقت من موظفي خدمة العملاء، ولكي يتم احتساب النقاط سيقوم احد الموظفين بتفعيل البطاقة إلكترونيًا حتي تتمكن من تجميع النقاط من (الكاشير) بعد تمام صفقة عملية الشراء مباشرة، حيث يمكن التأكد من الحصول عليها من خلال زيارة موقع العثيم اكتساب علي شبكة الإنترنت أو التطبيق الإلكتروني.

دائما ما نجد في فروع سوبر ماركت اسواق العثيم العديد من العروض تخفيضات كبيرة وخصومات مميزة على أنواع مختلفة من المواد الغذائية و السلع الاستهلاكية الأساسية، على الملابس والأدوات المنزلية التي تضمن الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية وأيضا علي الهواتف الذكية واللاب توب وكذالك على جميع أنواع الأدوات المدرسية من أقلام جاف ورصاص وألوان والنشط الظهر للأطفال والشباب وهناك أيضا عروض جديدة علي مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر يقدمها لكم ماركت العثيم لهذا الشهر.

طريقة الحصول على بطاقة اكتساب العثيم

نستعرض مع حضراتكم خطوات كيف احصل على بطاقة اكتساب من العثيم بالخطوات التفصيلية اللازمة للاستفادة من خدمات البطاقة في مراجعة الفواتير ومعرفة العروض الجديدة وغيرها من الخصومات التي تقدم الشركة بالشراكة مع المطاعم والكافيهات الموجودة داخل الماركت، واليكم متابعينا الكرام طريقة الحصول على بطاقة العثيم موضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع اكتساب الإلكتروني ( iktissab.othaimmarkets.com ) من ثم.

( iktissab.othaimmarkets.com ) من ثم. تثبيت تطبيق اكتساب علي جوالك الشخصي من ثم.

تسجيل دخول من ثم.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي طلب استخراج بطاقة اكتساب (رقمية) جديدة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة داخل الحقول المعدة لذالك.

الضغط علي زر إرسال طلب جديد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ستقوم بالاتصال علي الرقم الموحد لخدمة العملاء التالي 920000702، لحجز موعد لاستكمال باقي مراحل تفعيل البطاقة من خلال تزويد الموظف بالبيانات المطلوبة الموضحة بدليل العضوية للبطاقة داخل احدي فروع الهايبر ماركت المنتشرة في العديد من المحافظات علي مستوي المملكة العربية السعودية، حيث يمكن إرسال إرسال صورة من إثبات الحالة عبر البريد الإلكتروني لخدمة العملاء: [email protected] أو الواتس اب على الرقم: 966920000702.