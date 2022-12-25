نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العثيم السعودية العروض الأسبوعية تخفيضات وخصومات حصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم السعودية ، تعرف أسواق عبدالله العثيم بأنها من أفضل أماكن التسوق داخل المملكة العربية السعودية، ولها الكثير من الفروع داخل المملكة، تقدم دائماً العديد من العروض والتخفيضات على العديد من منتجاتها والتي من بينها عروض السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية، حيث يتوفر العديد من الأقسام المختلفة لكل منتجاتها، فهي تعتبر من أفضل أماكن التسوق داخل المملكة وقد حصدت العثيم ماركت جائزة أسرع سلسلة تسوق نمواً داخل المملكة العربية لعام 2022م، فهي جائزة أقوى العلامات التجارية في السعودية متصدراً قطاع تجزئة المواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بأفضل العروض والخصومات المقدمة من أسواق العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية

تقدم العثيم ماركت مجموعة من اللحوم الطازجة بأسعار مميزة وهي كالآتي:ـ

توفر العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 52,92 ريال سعودي للكيلو ، كما توفر لحم حاشي بدون عظم بسعر 35,95 ريال للكيلو. كما يتوفر لحم عجل بلدي بالعظم طازج بسعر 41,95 ريال سعودي، ويتوفر أيضاً لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 44,95 ريال. كما يوجد داخل أسواق العثيم لحم غنم روماني بالعظم بسعر 48.95 ريال للكيلو. ويتوفر لحم خروف بربري بالعظم بسعر 45,95 ريال سعودي للكيلو.

عروض Othaim markets حتي 27 ديسمبر 2022

توفر العثيم السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات على السلع الغذائية تستمر لمدة أسبوع كامل حيث يبدأ هذا الأسبوع من بداية يوم 21 ديسمبر وينتهي حتي 27 ديسمبر 2022م أو حتي نفاذ الكمية الموجودة ومن بين هذه العروض ما يلي:ـ

عروض العثيم على الأرز، يتوفر أرز المها بنجاي 10 كجم بسعر 68,95 ريال سعودي، كما يتوفر أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي 10 كجم بسعر 65,95 ريال سعودي .

كما يتوفر أرز جرين فارمز هندي كلاسيك 5 كجم بسعر 37,95 ريال بدلاً من 51 ريال سعودي.

يتوفر أيضاً أرز مصري جرين فارمز 5 كجم بسعر 29,95 ريال بدلاً من 39,95 ريال للكيس.

أرز الوليمة مزة بسمتي بسعر 5 كجم بسعر 37,95 ريال بدلاً من 44,60 ريال سعودي.

أرز العائلة بسمتي أبيض 10 كجم بسعر 73,95 ريال بدلاً من 92,95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية

توفر العثيم العديد من العروض المختلفة التي من بينها السلع الغذائية المعلبة والتي تصل التخفيضات عليها إلي نصف السعر أحياناً ومن بينها ما يلي:ـ