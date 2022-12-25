شوف عروض العثيم السعودية خصم 50% لفترة محدودة أغتنم الفرصة وتسويق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية، التي يتم طرحها بشكل مستمر لاقت رواج مذهل بين كافة العملاء، خاصة وأنها تقوم بالعديد من الخصومات على كل المنتجات التي يتم عرضها داخل متاجرها بشكل مستمر وعلى مدار العام، كما تهتم أسواق عبد الله العثيم بتنوع الخدمات التي توفرها إلى عملائها، تسهيلًا عليهم أثناء التعامل معها.
عروض العثيم السعودية
تمتلك العثيم السعودية عدد مميز من البرامج التي تتناول المسؤولية الاجتماعية بشتى أنواعها، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- طرحت أسواق العثيم السعودية مبادرة نظافة المليون متر مربع، وذلك بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض.
- تم إنشاء أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني.
- يهتم القائمين على أسواق العثيم السعودية بزيارة المرضى بالمستشفيات.
- كما أطلقت حملة بر الوالدين وهي إحدى المبادرات الاجتماعية التي تقدمها باستمرار.
- هذا إلى جانب الدعم الخيري عبر البطاقات الخيرية الذي تقدمه إلى المحتاجين داخل المملكة.
- كذلك التبرع بباقي الهلل.
مع طرح بطاقة سنابل الخير لمستحقيها.
حملات مكافحة التدخين.
مبادرات المحافظة على البيئة.
خصومات العثيم السعودية
تقدم العثيم السعودية عدد كبير من الخصومات والتخفيضات التي يقبل عليها العميل، ومن صور ذلك ما يلي:
- بيبسي بلاستيك 2.2 لتر زجاجتان بسعر 14.50 ريال سعودي.
- زجاجات مياه أكوافينا 330 مل عدد 30 زجاجة بسعر 8.50 ريال سعودي.
- مشروب بيبسي بلاستيك 1 لتر زجاجتان بسعر 8.95 ريال سعودي.
- مياه أكوافينا 1.5 لتر عدد 6 زجاجات بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عبوات بيبسي زجاج 250 مل عدد 6 زجاجات بسعر 12.50 ريال سعودي.
- علب بيبسي 325 جم عدد 24 علبة الكرتونة بسعر 53.95 ريال سعودي.
- حليب نادك بروتين شوكولاته 250 مل ثلاث زجاجات بسعر 9.50 ريال سعودي.
- شبيهة نادك موزاريلا مبشورة 1 كجم بسعر 27.95 ريال سعودي.
- شبيهة جبنة فيتا بيضاء 500 جم بسعر 8.95 ريال سعودي.
- زبدة نادك غير مملحة 500 جم بسعر 18.95 ريال سعودي.
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