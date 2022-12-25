شوف عروض لولو اليوم بخصم 35% ولمدة أيام حتى نفاذ الكميات Lulu offers

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم ولفترة محدودة كثير من الخصومات الخاصة على أسعار السلع المختلفة خلال عروض لولو الأسبوعية ضمن خصومات نهاية العام خلال ديسمبر بأقل الأسعار وأعلى جودة محلية بالإضافة إلى السلع المستوردة، وإليكم تفاصيل عروض لولو من كتالوج لولو الأسبوعي….

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات Lulu offers

توفر فروع محلات لولو اليوم العديد من الخصومات الحصرية على أسعار: أبو كأس الأرز البسمتي بالحجم العائلي 10 كجم، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر الزيت النباتي من النخلتين بحجم 1.5 لتر، كما في الفروع عروض أخرى على أسعار اللوز الذهبي الأمريكي، وكذلك مكعبات اللحم البقري البرازيلي، وخصومات أخرى على جميع أنواع مساحيق الغسيل، بالإضافة إلى العروض الأخرى منهم على أسعار دجاج دو.

عروض خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu Ksa

تتوفر بمحلات لولو السعودية العديد من العروض على أسعار: أسماك العربية سمك بونيتو الشرائح المجمدة بحجم 1 كجم، وعرض آخر على سعر بينوي نقانق الدجاج، وغيرهم من عروض على أسعار دجاج دو، وبرجر الدجاج وناجت وأصابع الدجاج من دو Deux، وغيرهم من خصومات على أسعار البط الكامل من داري Dari، وغيرهم من عروض على أسعار شيفز البطاطس المقلية، كما يوجد بالماركت تخفيض آخر على سعر فطيرة البراتا السادة من كاوان وخبز التشباتي، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار شرائح اللحم البقري من أومرون وكذلك بوبي لحم العدل، وغيرهم من عروض على أسعار صدور الدجاج الطرية من سيارا Siara، وخصومات أخرى على أسعار سمك الفيليه من دوري بحجم 1 كجم، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار سمك الكبير بالبقسماط بالحجم العائلي.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكميات

عروض خاصة نقدمها لحضراتكم اليوم على أسعار: كريمة الطبخ والخفق من نادك Nadac، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار عبوات عصير الصافي، وخصم آخر على سعر بودينغ دانيت، وأكتيفيا الزبادي بالنكهات، وعرض آخر على سعر الجبنة الكريمية من نادك، كما لديهم عروض أخرى على أسعار الجبنة الشيدر القابلة للدهن، وخصومات أخرى على أسعار باقي الأجبان.

عروض خاصة من السعودية لنهاية الشهر

تتميز فروع لولو السعودية بتنوع منتجاتها بكافة أقسام الماركت، حيث لديهم مجموعة مميزة من الخصومات على أسعار: الحمص الطبيعي من المراعي Al marai، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الزبادي الطازجة من المراعي، واللبنة الطازجة من بريزيدون، وعروض أخرى على أسعار الزبادي اليوناني من المراعي.