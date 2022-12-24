نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ايفون 11 برو ماكس عملاق الهواتف احصل عليه من نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم نون السعودية ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط وبدون فوائد وخصم هائل يصل إلى 18% فهو من الهواتف الذكية، فهو يمتلك ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، ويدعم تقنية 4G LTE ويحتوي على مواصفات عالمية فهو يدعم نظام التشغيل iOS 13، كما يتميز بكاميرات خلفية ثلاثية بفلاش LED تساعد على التقاط صور خالية من العيوب، كما يوفر الجوال بصمة الوجه الأكثر أمانا في الهواتف الذكية، ويحتوي على بطارية من نوع ليثيوم أيون وتأتي بحجم 3969 ملي أمبير في الساعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على سعر هاتف ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط من نون السعودية وخصم هائل يصل إلى 18%.

سعر هاتف ايفون 11 برو ماكس بالتقسيط

سوف نقدم لكم اليوم سعر الهاتف بالتقسيط وهو كما يلي:-

سعر الهاتف قبل الخصم 4870 ريال سعودي، وسعر الجوال بعد الخصم 3965 ريال سعودي ويشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

نسبة الخصم 905 ريال سعودي، بنسبة 18% مع ضمان للمنتج لمدة عامين.

دفعات شهرية تبدأ من ثلاث أشهر، وستة أشهر بفائدة صفر%، قيمة القسط الشهري 661 ريال سعودي، رسوم الشحن 12 ريال سعودي.

مواصفات هاتف iPhone 11 Pro max

يمتلك الهاتف العديد من المواصفات الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

شاشة الجوال تأتي بشكل النوتش الكبير وتأتي من نوع Retina XDR OLED Super مثل شاشة ايفون 11 برو. مساحة الشاشة 6.5 إنش بدقة 1125×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 لكل إنش وتدعم أبعاد العرض الجديد ال 19.5:9. كما توجد طبقة حماية على الشاشة من نوع oleophobic coating، مع زيادة ملحوظة في سطوع الشاشة لتصبح أفضل من السابق. يدعم الجوال شريحتين اتصال حيث تأتي الشريحة الأولي من نوع Nano Sim، والشريحة الثانية من نوع eSIM. متانة وجودة الخامات المصنوع منها الجوال تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الألمنيوم. الجوال يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الـIP68 حتى 4امتار تحت الماء لمدة نصف ساعة. كما يحتوي الهاتف على سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو عالي.

مواصفات كاميرات هاتف ايفون 11 برو ماكس

يحتوي الهاتف على كاميرات ممتازة ورائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-