نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده حتى 54% تصفيات شهر ديسمبر على الجوال والأجهزة والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده حتى 54% تصفيات شهر ديسمبر على الجوال والأجهزة والشاشات، حيث تتضمن عروض هايبر بنده خصم خاص خلال شهر ديسمبر، ومنها شاشة تلفزيون اي اكس برو 65 بوصة ال اي دي سمارت تي في اندرويد يدعم 4 كي بسعر 1499 ريال بدلا من 2409 ريال خصم 38%، شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة سمارت يدعم 4 كي بسعر 999 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 47% ضمن تخفيضات هايبر بنده.

تخفيضات بنده شهر ديسمبر حتى 54%

تشمل عروض نهاية العام خلال شهر ديسمبر عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ وخاصة الغلايات الكهربائية ومنها : غلاية كهربائية جيباس باللون الأسود سعة 1.7 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 69 ريال خصم 44%، غلاية كهربائية ستانلس ستيل سينكور باللون الفضي والاسود بسعر 79 ريال بدلا من 129 ريال خصم 39%، محضرة قهوة جيباس باللون الاسود بسعر 89 ريال بدلا من 115 ريال خصم 23%.

عروض الجوال هايبر بنده

تشمل خصومات هايبر بنده عروض خاصة خلال شهر ديسمبر على الجوالات الذكية ومنها : هاتف نوكيا سي 21 بلس سعة التخزين الخاصة بالجوال تبلغ 64 جيجابايت أما حجم الشاشة 6.52 إنش ويتوفر بسعر 399 ريال بدلا من 459 ريال خصم 13%، هاتف اونور اكس 8 حجم الشاشة 6.7 بوصة سعة 128 جيجابايت بسعر 829 ريال بدلا من 949 ريال خصم 13%، هاتف ريل مي 9 أي سعة 128 جيجابايت حجم الشاشة 6.47 بوصة بسعر 729 ريال بدلا من 849 ريال خصم 14%.

عروض panda للشاشات الذكية

تشمل عروض شهر ديسمبر خصومات هايبر بنده على الشاشات الذكية ومنها : تلفزيون سكاي وورث جوجل حجم الشاشة 55 إنش يتميز بأندرويد كما أنه يوفر ميزة 4 كي ويتوفر بسعر 1299 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 54%، تلفزيون اي اكس برو 55 بوصة أندرويد ال اي دي سمارت تي في يدعم 4 كي بسعر 1199 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 45%، تلفزيون تي سي ال 70 بوصة أندرويد يدعم 4 كي ال اي دي سمارت تي في بسعر 2799 ريال بدلا من 4099 ريال خصم 32%.

خصومات نهاية العام على الأجهزة المنزلية

تشمل عروض هايبر بنده على أجهزة المطبخ خصومات شهر ديسمبر ومنها : خلاط دوتس باللون الاسود 500 وات 2 في 1 سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34% ويتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء بسعر خاص 49 ريال خصم 45%، قطاعة دوتس باللون الفضي 400 وات سعة 1.2 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 95 ريال خصم 38%، قطاعة جيباس باللون الأبيض سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 99 ريال خصم 40%، كما تتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء بسعر خاص 49 ريال خصم 51%.

عروض بنده على أدوات المطبخ

إستكمالاً لمجموعة خصومات شهر ديسمبر يتوفر عرض على قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 17%، قدر ضغط الومنيوم السيف سعة 9 لتر بسعر 134 ريال بدلا من 160 ريال خصم 16%، قدر ضغط جرانيت بيستر سعة 9 لتر بسعر 140 ريال بدلا من 276 ريال خصم 49%، طقم اواني طبخ الومنيوم مغطى برخام رويال فورد عدد 7 قطع بسعر 149 ريال بدلا من 201 ريال خصم 26% ضمن خصومات هايبر بنده.