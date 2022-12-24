نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تخفيضات كبرى على مختلف السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى مجموعة من التخفيضات تحتويها مجلة عروض بنده اليوم وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من ديسمبر. تحتوي المجلة على خصومات ممتازة على العديد من السلع والمنتجات المعروضة داخل هايبر بنده، من بين الأصناف المتضمنة في العرض القلايات الهوائية وفرامات اللحم ومحضرات الطعام من علامات تجارية محددة، بالإضافة إلى وجود خصم على المواد الغذائية المختلفة وألعاب الأطفال وكذلك مستحضرات التجميل والمنظفات وغيرها الكثير من السلع والمنتجات الأخرى التي تهم كل مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة.

عروض بنده اليوم

تستطيع الاقتناء ما بين عدة أنواع من الزيوت المختلفة فهايبر بنده يقدم الكثير من العلامات التجارية في مجال الزيوت.

احصل على عبوة من زيت جوز الهند بكر ممتاز عافية. عبوة 500 مل مقابل 44.95 ريال فقط بدلاً من 70.95 ريال سعودي.

يمكنك شراء حبة من زيت دوار الشمس عافية سعة 2.9 لتر. مقابل 41.95 ريال فقط بدلاً من 49.95 ريال.

تستطيع شراء عبوة لتر ونصف من زيت نباتي نخيل مقابل 15.95 ريال فقط بدلا من السعر الأصلي وهو 17.95 ريال

اشتري جالون من زيت ذرة عافية سعة 9 لتر. مقابل 119.95 ريال بدلا من 134.95 ريال.

زيت ثفل الزيتون للطبخ الجزيرة عبوة لتر بسعر 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال للحبة.

كما يوفر هايبر بنده عدة أنواع من الأرز البسمتي والمصري بخصومات ممتازة حيث:

تستطيع شراء كيس من أرز مزة بسمتي تاج محل وزن خمسة كيلو جرامات. بسعر 36.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

يمكنك شراء كالروز مصري الأرز الفاخر كيس 5 كيلو بسعر 25.95 ريال بعد التخفيض بدلاً من 36.95 ريال، ويباع حصرياً لأعضاء تطبيق بنده بلس مقابل 22.95 ريال فقط.

احصل على أرز كالروز جنات وزن 5 كيلو. بسعر 23.95 ريال فقط بدلاً من 31.95 ريال.

عروض هايبر بنده

إذا كنت من محبي الطعام الصحي فقلاية بالسون بدون زيت هي خيارك الأفضل، تستطيع الحصول عليها مقابل 319 ريال فقط بدلاً من 549 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة مائة وستين ريالا عند شراء عجانة دوتس، التي تعمل بقوة 1200 واط، سعرها قبل الخصم 539 ريال وأصبح 379 ريال.

احصل على محضرة طعام مع خلاط أبيض آريتي سعر الحبة 179 ريال فقط بدلاً من 209 ريال.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تتضمن العروض المتوفرة داخل بندة أيضاً العديد من أنواع المنظفات المنزلية المختلفة، وأيضاً منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل بأسعار تنافسية.

اشتري منعم الأقمشة بنده عبوة 2 لتر مقابل 13.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.