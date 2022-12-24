شوف بالصور العثيم يطرح عروض مميزة جداً بخصومات جبارة بمناسبة الذكرى السنوية تصل إلى 60%

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عمر شويل - جدة العثيم يواصل احتفالاته بالذكرى السنوية للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بطرح أقوى عروضه الترويجية تحت مسمى “ما تغلي عليك” حيث تتضمن العروض الآلاف من الأصناف والمنتجات بأسعار مخفضة جداً للغاية تصل في بعض الأصناف إلى نحو 60%، وأصناف أخرى يتحمل فيها المشتري ثمن قطعة واحدة، والقطعة الأخرى يحصل عليها المشتري مجاناً.

بالصور العثيم يطرح عروض مميزة جداً بخصومات جبارة بمناسبة الذكرى السنوية تصل إلى 60% حتى نهاية ديسمبر:-

العرض الجديد من العثيم هو استمرار لسلسلة العروض القوية التي يتم طرحها من قبل أسواق عبد الله العثيم في السعودية، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالاته بالذكرى السنوية رقم 66 لافتتاح أول فرع من فروعه الترويجية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد أسواقها من أقدم الأسواق التجارية العاملة داخل المملكة العربية السعودية، ولهذا فهي تتمتع بسمعة طيبة لدي كل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن فروعها تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، لتكون متواجدة دائماً وأبداً بجانب الأسرة السعودية، والتي تسعي دائماً إلى سد احتياجاتها من مختلف السلع والأصناف بأسعار تتناسب ودخولهم خاصة الأسر الفقيرة أو الأسر ذات الدخل المنخفض، ويمكن التعرف على العرض المميز الجديد من أسواق عبد الله العثيم والذي سوف ينتهي يوم الثلاثاء المقبل 27 ديسمبر 2022 وذلك من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة، نجد أنها تحتوى على أغلب احتياجات الأسرة إن لم يكن كلها، حيث تتضمن العروض أصناف متعددة ومتنوعه تتمثل في السلع الغذائية والتي تحتاج إليها الأسرة في كل وقت ولا يمكن لأي أسرة مهما كان حجم الدخل الشهري لها أن تستغني عن الخصومات والتخفيضات المفروضة عليها، حيث تشتمل السلع الغذائية على كل أنواع سلع البقالة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة من مختلف الأنواع والدواجن الطازجة والخضروات الطازجة والفاكهة الطازجة وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فهناك الأدوات الكهربائية والجوالات والأدوات المنزلية وكل تلك الأصناف بخصومات حقيقية وليست وهمية، ويمكن للمشتري التأكد من ذلك من خلال مقارنة السعر المطروح به السلعة في العروض والسعر الذي تباع به في الأسواق العامة والخارجية.