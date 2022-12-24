نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لول هايبر نهاية السنة على أهم السلع الغذائية بخصومات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تنفرد بأحدث عروض نهاية السنة على أهم المنتجات المميزة والجديدة في مختلف فروعها في المملكة العربية السعودية. حيث أنه في هذه المناسبة العظيمة تقدم منتجاتها بأسعار أقل من أي مكان يمكنك أن تحصل عليه. ومن منتجاتها التي تقوم بعرضها هي السلع الغذائية الهامة والضرورية لأي شخص كمنتجات الألبان المختلفة، وكذلك المنتجات الجاهزة سريعة التحضير كل هذا وأكثر سوف تجده في متاجر لولو بأسعار مميزة لا تفوت العرض. أقوى على لولو هايبر على السلع الغذائية بخصومات مميزة احصل على خصم 53.05 ريال على دجاج مجمد انتاج رضوى، للكرتون وزن 10*11 كيلو، بسعر 144.95 ريال بدلاً من 198 ريال سعودي. متوفر مسحوق الغسيل اكسترا وايت متنوع، للحبة وزن 7 كيلو جرام، بسعر 33.90 ريال بدلاً من 49.50 ريال سعودي، ووفر 15.60 ريال.

احصل على خصم 21.80 ريال على أرز أبيض بسمتي، للحبة وزن 10 كيلو، بسعر 65.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر التوفير على الخضراوات واللحوم اشتري كيلو كلمنتين يوسفي نوعه مغربي، طعمه رائع، بسعر 6.75 ريال بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

متوفر فراولة جميلة نوع مصري، سعر الكيلو 2.75 ريال بدلاً من 5.75 ريال سعودي.

طماطم حمراء كرزية مغربية، وزن 250 جم، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي. متوفر لحم جاموس باكستاني بالعظم، للكيلو بسعر 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو سمك ماكريل صغير، للكيلو بسعر 4.50 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي، ووفر 5.45 ريال.

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