نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم حتي 42% من متجر saco علي المكانس الكهربائية المختارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم حتي 42% من متجر saco علي المكانس الكهربائية المختارة، جميعا لا يمكنا الأستغناء عن أستخدام المكنسة الكهريبة وهي تعتبر الذراع الايمن لجميع السيدات والفتيات وتساعدهم في تنظيف كافة الأغراض، فيبحث الأغلبية العظمي عن أفضل الماركات فالمكنسة تعد من السلع المعمرة التي لا يمكن التخلي عنها، فمتجر saco يوفر لكم كافة أحتياجتكم من أعلي الماركات حيث يمكنكم الأختيار من بين العروض بخصومات هائلة تصل إلي 42%. خصم حتي 42% من متجر saco علي المكانس الكهربائية المختارة مكنسة كهربائية بقدرة شفط عالية 1000 واط، من بلاك اند ديكر، متعددة الالوان كل تناسب أذواق الجميع، اللون الرئيسي

أحمر، جهد الإدخال الكهربي 240 فولت، معاها كيس لشفط الأتربة والأتساخات بسعة 1 لتر، الوزن 3.4 كيلو، صناعة الصين، محرك قوي وقدرة شفط عالية تسحب بشكل فعال الأوساخ والغبار، تتمتع بعجلات مطاطية ناعمة تتيح سهولة التنقل في جميع أنحاء المنزل.، يوفر استخدامًا ممتدًا دون إفراغ متكرر، يوفر الأنبوب متداخل الأجزاء استخدامًا مرنًا، الأسطح الموصى بها لأستخدمها الأسطح المنجدة، بسعر 199.00 ريالا بدلا من 219.75 ريالا قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.33 ريالا بدون فوائد.

أحمر، جهد الإدخال الكهربي 240 فولت، معاها كيس لشفط الأتربة والأتساخات بسعة 1 لتر، الوزن 3.4 كيلو، صناعة الصين، محرك قوي وقدرة شفط عالية تسحب بشكل فعال الأوساخ والغبار، تتمتع بعجلات مطاطية ناعمة تتيح سهولة التنقل في جميع أنحاء المنزل.، يوفر استخدامًا ممتدًا دون إفراغ متكرر، يوفر الأنبوب متداخل الأجزاء استخدامًا مرنًا، الأسطح الموصى بها لأستخدمها الأسطح المنجدة، بسعر 199.00 ريالا بدلا من 219.75 ريالا قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.33 ريالا بدون فوائد. مكنسة كهربائية فيليبس 2000 سيريز، بقوة 1800 واط ، سعة الخزان 3 لتر، طول السلك 6 متروصول تنظيف فعال، الضمان سنتان، مصنعة من مادة بلاستيك، الوزن 4.3 كيلو، اللون أسود وأحمر، تسمح فوهة متعددة الأغراض باستخدام موثوق به في طوابق مختلفة، يلتقط فلتر الهواء النظيف الفائق جزيئات الغبار الصغيرة لضمان هواء أنظف في منزلك، دائرة نصف قطرها: 9 متر، أنبوب التوصيل: مخروطي، مستوي قوة الصوت: 81 ديسيبل، قوة الشفط (كحد أقصى): 300 واط، تم دمج أداة الشقوق المضمنة في الفراغ لتوفير سهولة الوصول للاستخدام في أي وقت تحتاجه، بسعر 339.00 ريالا بدلا من 399.00 ريالا قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 113 ريال بدون فوائد.

مكنسة كهربائية 5000 سيريز بدون اكياس من فيليبس، 1.5 لتر، 2000 واط، يحمي المصد الناعم والعجلات المطاطية الأثاث أثناء التشغيل، تتيح حاوية الغبار سهلة التفريغ التخلص الصحي بيد واحدة، توفر أداة فرشاة الغبار المدمجة في المقبض راحة جاهزة للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطحة والتنجيد، دائرة نصف قطرها 9 متر، عادم الفلتر: فلتر الحساسية اتش 13، ضمان: سنتان، قوة شفط: 410 واط، هذه المكنسة الكهربائية تقنية أعاصير الطاقة 7 للحفاظ على قوة شفط قوية للاستخدام الفعال. تسهل فوهة تراي أكتيف التنظيف الشامل ثلاثي الاتجاهات، ويسمح لك التحكم في الطاقة بضبط الشفط بسهولة لمهام التنظيف المختلفة، من الأرضيات الصلبة إلى المفروشات الناعمة، بسعر 559.00 ريالا بدلا من 799.00 ريالا، قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 186.33 ريالا بدون فوائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصم حتي 42% من متجر saco علي المكانس الكهربائية المختارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.