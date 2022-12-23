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عمر شويل - جدة أجمل الرسائل وعبارات الأحتفال برأس السنة الميلادي لعام 2023، أيام قليلة ويحتفل كافة الشعوب بجميع البلاد العربية والأوربية بقدوم عام جديد ويودعون عام راحل حيث يتبادل الكثير راسائل التهنئة وعبارات الأحتفال سواء كانت عبارات نصيه عبر الرسائل هواتف المحمول، وعبر الرسائل الإليكترونية، أو من خلال الواتسأب، فالبعض منهم يبحث عن الرسائل النصية المكتوبة أو المصورة لكي يتبادلها مع أقاربه وأصدقاءه وزمايل العمل.

أجمل الرسائل وعبارات الأحتفال برأس السنة الميلادي لعام 2023

فيحتفل الأشخاص بتعليق الزينات بالمنزل وتزين جميع المحال والكافيهات بزينة رأس السنة المميزة بالعام الجديد وشجرة الكريسميس التي يتسابق الأطفال تحديداً قبل الكبار بتزينها ويعلق كل منهم الألعاب والعرائس الملونة وشخصية بابا نويل، فيجتمع الكثير في هذه الليلة ف مكان محدد ويتناولون ألذ وأشهي الأكلات والتسالي وينتظرون الساعة حتي تأتي بالثانيه عشر مساء ويغلقون جميع الأنوار والأضواء مع غلق أعينهم ويتمنون أجمل الأماني والأمنيات التي يتمنون أن يحققها الله عز وجل لهم بالعام الجديد.

مظاهر الأحتفال برأس السنة الجديدة

تعتبر مناسبة مقدسة لدى الأخوة المسيحيين في جميع الدول، حيث تكون في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام وعند منتصف الليل، يلتف الجميع أما الساعة مع مراعاه التوقيت بكل بلد ويبدوا بالعد التنازولي عندما يكون التوقيت 11:59 وعندما تدق الأجراس يعلو صوت الصياح ويسود البهجه والفرحه علي وجه الجميع، والبعض الآخر من الأقباط يتواجد بالكنائس ويشعلون الشموع ويبدؤا بالصلوات والدعوات ويعلو بصوت الترانيم في كل أرجاء الكنائس.

مظاهر الأحتفال برأس السنة عند محلات الحلويات

يصنع محلات الحلويات وخاصا في البلاد الأوربية أنواع كثيرة من الحلوي وتشكل علي هيئة عرائس وألعاب وبابا نويل وكي ينجذب إليها الصغار والكبار ويتسارعون في شرائها بكميات كبيرة لكي يتناولنها بهذا اليوم، فقام البلاد العربية بصنعها أيضا ويقومون المسلمون والأقباط بشرائها لكي بحتفل الجميع بهذا اليوم المميز.

كيف يحتفل المواطنين بهذا اليوم

يبحث الكثير قبل هذا اليوم عن العروض التي تعرضها الشركات السياحية من خلال التواصل الأجتماعي الفيس بوك عن الرحلات المميزة التي يتسابق بها جميع شركات السياحة بتقدم أفضل العروض السياحية بأسعار مناسفة وكل شخص يختار الرحلة حسب أمكانياته.

عبارات ورسائل التهنئة لرأس السنة الميلادية