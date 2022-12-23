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عمر شويل - جدة أجمل الرسائل وعبارات الأحتفال برأس السنة الميلادي لعام 2023، أيام قليلة ويحتفل كافة الشعوب بجميع البلاد العربية والأوربية بقدوم عام جديد ويودعون عام راحل حيث يتبادل الكثير راسائل التهنئة وعبارات الأحتفال سواء كانت عبارات نصيه عبر الرسائل هواتف المحمول، وعبر الرسائل الإليكترونية، أو من خلال الواتسأب، فالبعض منهم يبحث عن الرسائل النصية المكتوبة أو المصورة لكي يتبادلها مع أقاربه وأصدقاءه وزمايل العمل.
أجمل الرسائل وعبارات الأحتفال برأس السنة الميلادي لعام 2023
فيحتفل الأشخاص بتعليق الزينات بالمنزل وتزين جميع المحال والكافيهات بزينة رأس السنة المميزة بالعام الجديد وشجرة الكريسميس التي يتسابق الأطفال تحديداً قبل الكبار بتزينها ويعلق كل منهم الألعاب والعرائس الملونة وشخصية بابا نويل، فيجتمع الكثير في هذه الليلة ف مكان محدد ويتناولون ألذ وأشهي الأكلات والتسالي وينتظرون الساعة حتي تأتي بالثانيه عشر مساء ويغلقون جميع الأنوار والأضواء مع غلق أعينهم ويتمنون أجمل الأماني والأمنيات التي يتمنون أن يحققها الله عز وجل لهم بالعام الجديد.
مظاهر الأحتفال برأس السنة الجديدة
تعتبر مناسبة مقدسة لدى الأخوة المسيحيين في جميع الدول، حيث تكون في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام وعند منتصف الليل، يلتف الجميع أما الساعة مع مراعاه التوقيت بكل بلد ويبدوا بالعد التنازولي عندما يكون التوقيت 11:59 وعندما تدق الأجراس يعلو صوت الصياح ويسود البهجه والفرحه علي وجه الجميع، والبعض الآخر من الأقباط يتواجد بالكنائس ويشعلون الشموع ويبدؤا بالصلوات والدعوات ويعلو بصوت الترانيم في كل أرجاء الكنائس.
مظاهر الأحتفال برأس السنة عند محلات الحلويات
يصنع محلات الحلويات وخاصا في البلاد الأوربية أنواع كثيرة من الحلوي وتشكل علي هيئة عرائس وألعاب وبابا نويل وكي ينجذب إليها الصغار والكبار ويتسارعون في شرائها بكميات كبيرة لكي يتناولنها بهذا اليوم، فقام البلاد العربية بصنعها أيضا ويقومون المسلمون والأقباط بشرائها لكي بحتفل الجميع بهذا اليوم المميز.
كيف يحتفل المواطنين بهذا اليوم
يبحث الكثير قبل هذا اليوم عن العروض التي تعرضها الشركات السياحية من خلال التواصل الأجتماعي الفيس بوك عن الرحلات المميزة التي يتسابق بها جميع شركات السياحة بتقدم أفضل العروض السياحية بأسعار مناسفة وكل شخص يختار الرحلة حسب أمكانياته.
عبارات ورسائل التهنئة لرأس السنة الميلادية
- أتمنى أن يجلب لك عام 2023 مزيداً من الصحة والسعادة والسلام والنجاح.
- أطيب الأمنيات بمزيد من المرح والمغامرات الجميلة في عام 2023.
- نتمنى أن يمتلئ منزلك بالفرح، وقلبك بالحب، وحياتك بالضحك، وعملك بالنجاح، في عامك الجديد 2023.
- Happy new year
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد.
- مع حلول العام الجديد نسأل الله لكم زيادة في الرزق والبركة، وزيادة في الفرحة والسرور، وأن يكون العام الجديد الذي تفتح به الأبواب المغلقة وتتحقق فيه الأحلام المؤجلة.
- مر عام، وجاء عام جديد 2023 أتمني فيه للجميع أجمل الأمنيات لك كل عام وأنتم بألف خير.
- اللهم اجعله عام تتبدل فيه أحوال أحبتي للأفضل، واجعل السعادة تملأ ديارهم واصرف عنهم كل من يريد لهم السوء.
أحبتي في الله أهنئكم بقدوم العام الجديد وأدعو الله أن يجعل أيامكم ممتلئة بالفرح والسعادة وأن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته.
- بحلول هذه السنة، نتمنى ونطلب من الله أن ينهي لنا كل السلبيات والصعوبات التي قد مرت علينا، وتبدأ سنة ملئية بالفرحة والسعادة والأمل.
- بكل فرحة وسعادة وأمل، نتمني لكل غالي علينا أن تمر بيه سنة سعيدة.
- من كل قلبي ووجداني، أقول لك كل سنة وأنت السعادة والهنا يا غالي.
- لينا ناس غاليين حابين نقولهم كل سنة وانتم منوريين حياتنا.
- من أجمل اللحظات هي وجود الأحبة واحتفالاتهم للفرحة والسعادة والسنة الجديدة القادمة بكل أمل وتغييرات التي تحدث لكل شخص.
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