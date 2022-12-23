فوائد الشاي الاخضر واضراره وأفضل وقت لشربه

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عمر شويل - جدة فوائد الشاي الاخضر يعد هذا النبات الذي يتساءل عنه عدد كبير جدًا من الأشخاص بشكل دائم وهذا لأنه يحتوى على فوائد كثيرة جدًا وقيم غذائية كبيرة، كما يستخدم الشاي الأخضر في الكثير من الوصفات والكريمات والأدوية وله استخدامات كثيرة جدًا ومن أشهر استخدامات هو التخلص من الوزن الزائد وهذا لأن ورقة الشاي تحتوي على مادة مادة الكافيين و البوليفينول التي تساعد على تمثيل عملية الغذاء بشكل صحيح، كما أنه يقلل من حالات التوتر والاكتئاب والعصبية وذلك لأنه مادة الكافيين التي تساعد على رخو الأعصاب.

فوائد الشاي الاخضر

أصبح الشاي الأخضر من أحدي المشروبات الأساسية التي يتناولها الكثيرين كل يوم وهذا لأنه يحتوى على فوائد كثيرة جدًا ويتناولة وبالأخص الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي، الشاي الأخضر مشروب صحي مأخوذ من منصة نبات يسمى كاميليا سينينسيس، هناك الكثير من التقارير الطبية والبحوث التي بحثت عن فوائده وأهم فوائدة هي:

يساعد على حرق الدهون

ذلك لأن الشاي الأخضر يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي للطعام وهذا يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

يمنع من ارتفاع ضغط الدم

من أهم فوائد الشاي الأخضر هو تقليل نسبة التعرض إلى إرتفاع ضغط الدم وذلك لأن الشاي الأخضر لا يحتوي على أكسدة وتحتوي على مادة الكافيين و البوليفينول الذي يساعدون على مرونة الأوعية الدموية وتراخي الأعصاب.

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

كما يعمل الشاي الأخضر على خفض مستوى نسبة الكوليسترول في الدم وعلى ذلك يقلل من التعرض إلي أمراض القلب والأزمات القلبية.

يحسن من حالة القولون العصبي وحالات الإمساك

كما ذكرنا أن عشبة الشاي الأخضر تحتوي على مادة الكافيين و البوليفينول وهذه المواد تساعد على تمثيل عملية الغذاء وهذا يعالج حالات الإمساك.

يقلل من خطر الإصابة بالسكر

يساهم أيضا الشاي الأخضر على خفض مستوى السكر في الجسم مما يقلل من نسبة تعرض الإنسان من خطر الإصابة بالسكر من الدرجة الثانية.

مقاوم للسرطان

يساعد الشاي الاخضر على مقاومة السرطان و التقليل من خطر الإصابة به.

أضرار الشاي الأخضر

لقد ذكرنا لكم بعض الفوائد التي تتواجد في الشاي الأخضر وهناك بعض الأضرار التي يتعرض لها الإنسان عند الإفراط في شرب الشاي الأخضر مثل:

قد يعاني البعض يُعانون من تهيُّجٍ في المعدة.

اضطرابات النوم.

التعرض إلى الصداع والقلق.

الصعوبة في النوم.

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر

هناك بعض الأبحاث التي أكدت أن تناول من بين 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر سوف يساعد على التخلص من حالات التعب و التوتر، وافضل وقت لشرب الشاي الأخضر هو في الصباح قبل تناول الفطور وقبل التمارين.

طريقة تحضير الشاي الاخضر

عادتا نقوم بشراء الشاي الأخضر الجاف (المجفف) و ذلك لصعوبة الحصول على الشاي الأخضر الطازج، وطريقة تحضير المشروب هي: