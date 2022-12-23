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عمر شويل - جدة هيونداي اكسنت بالتقسيط 2023 يقوم عبد اللطيف جميل بتوفيرها للمستهلكين الذين في الانتظار الكبير للنسخة الجديدة من سيارتهم المحببة والتعرف على المميزات الجديدة لها، والإضافات التي تم إضافتها إليها للرفاهية وزيادة معايير الأمان، وتعتبر هيونداي أكسنت العالمية من أكبر السيارات إقبالا بين المجتمعات العربية وتتميز بعدم ارتفاع أسعارها وارتفاع مميزاتها.

AccEnt هيونداي اكسنت بالتقسيط 2023 عبد اللطيف جميل تعرضها بتقسيط 700 ريال

ومن أكثر المقبلين على سوق السيارات بالسوق السعودي يفضلوا الحصول على السيارة بالتقسيط، ويتطلع الجميع التعرف على العروض التي يتم تقديمها من الشركات المختلفة والتعرف على التسهيلات المقدمة عند السداد.

عروض عبد اللطيف جميل مع هيونداي أكسنت 2023

تقوم معارض رجل الأعمال الشهير عبد اللطيف جميل بتوفير العديد من العروض على العديد من الموديلات الخاصة بالسيارات والسلع الفارهة كذلك، وكان عرضها على سيارة هيونداي أكسنت الجديد العالية المواصفات هو التقسيط على خمسة سنوات بقيمة 700 ريال شهريا.

ما هي تفصيلات عرض هيونداي أكسنت Accent الجديد؟

تكون الدفعة الأولى من سعر السيارة الكامل 28,495 ريال سعودي.

بينما تكون الدفعة الأخيرة من قيمة السيارة التي يتم دفعها قبل استلام السيارة بشكل نهائي 22,526 ريال.

عند الدفع النقدي للسعر الخاص بالسيارة كاملا بدون تقسيط بسعر 55,967 ريال.

من الشرط الأول للموافقة على التقسيط والحصول على عرض التقسيط يجب أن يكون الدخل الشهري الصافي لصاحب السيارة 10,000 ريال سعودي على الأقل.

من أهم ما يميز عرض التقسيط أنه لا يوجد أية دفع مقدمة يجب دفعها قبل التقسيط.

ما هي مواصفات سيارة هيونداي الجديدة؟

تبلغ قوة محرك السيارة الجديدة 125 حصان.

سكون الحد الأقصى لسرعة السيارة بهذا المحرك 185 نيوتن لكل متر.

تصل سرعة هيونداي اكسنت في الثانية الواحدة من صفر حتى 100 كلم.

تشتمل السيارة الجديدة على ناقل حركة أوتوماتيكي كامل يضم أربع سرعات

تعمل السيارة بوقود 92 النقي.

بلد المنشأ كوريا.

يبلغ طول السيارة حوالي 4370 ملليمتر، العرض 1705 مليمتر، الارتفاع 1455 مم، يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض بنسبة تقريبية 147 ملم.

يكون طول قاعدة العجلات 2570 مليمتر.

يبلغ حجم الشنطة الخلفية لسيارة هيونداي اكسنت 389 لتر.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد.

يصل حجم الجنوط إلى 14 بوصة.

تحتوي على مخرج هوائي متميز حجمه 2 فولت.

تعتمد على الجدار الأمامي للعجلات وتضم السيارة 4 سلندرات.

تكون سعة خزان الوقود لسيارة هيونداي اكسنت 2023 43 لتر.

دوران المحرك الجديد تصل إلى 156 نيوتن لكل متر.

يكون من أهم مميزات هذه السيارة بالاستهلاك المنخفض للوقود.

عند الحصول على عرض التقسيط لسيارة هيونداي اكسنت 2023 ستحصل على ضمان السيارة من شركة عبد اللطيف جميل.

ما هي الكماليات الخاصة بها؟