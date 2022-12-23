شوف عروض جرير اون لاين jarir بخصومات العام الجديد على الجوالات والالكترونيات

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir بخصومات العام الجديد على الجوالات والالكترونيات حصريًا في المملكة العربية السعودية من موقع مكتبات جرير بأقل سعر مطروح لفترة محدودة فقط، حيث تضم الخصومات تخفيض كبير على مختلف أنواع الأجهزة الأساسية وكذلك الجوالات لكل أنواعها، مع تسهيلات ما بعد البيع المميزة.

عروض جرير اون لاين jarir بخصومات العام الجديد على الجوالات والالكترونيات

نعرض لكم من خلال الفقرات التالية تخفيضات جرير jarirbookstore على مختلف أجهزة الجوالات والشاشات والكمبيوتر المحمول، والتي تحتوي على أرخص الأسعار من بين كل متاجر السعودية لكل العملاء، حيث أنها تحتوي على تنزيلات العام الجديد بخصومات تصل إلى 69% على أحدث الأجهزة ولشهرها من أفضل الماركات.

عروض جرير على اللاب توب

متاح لكم في التالي أقل اسعار الأجهزة الذكية من اللاب توب لدى موقع جرير من شركات شهيرة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، فتجدون أجهزة من شركات مايكروسوفت microsoft وهواوي وام اس اي، كما نعرض لكم أسعار أجهزة الكمبيوتر المكتبي من شركات ايسر واسوس، والاجهزة متاحة مع خصومات كبرى حتى 40%.

تخفيضات موقع جرير على الشاشات

تجدون في الصورة التالية أسعار أجهزة الشاشات الذكية المطروحة في كل فروع مكتبة جرير jarir bookstore بخصومات حتى 69%، حيث تجدون كل المقاسات بأعلى المواصفات من شركات سامسونج samsung وتي سي ال وهاير، بالإضافة الى شاشات سمارت من ال جي سكاي وورث وسوني.

خصومات مكتبات جرير على الجوالات

توفر عروض مكتبة جرير تنزيلات تصل إلى 47% على أجهزة جوالات ايفون iphone وسامسونج وهواوي، كما انه متاح أجهزة جوالات موتورولا بسعر مناسب، وتبدأ أسعار الجوالات من 999 ريال سعودي، والعروض تمكنكم من توفير يصل إلى 2250 ريال سعودي، كما انكم تحصلون على هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 1199 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم اسعار الاجهزة الذكية من الجوالات والكمبيوتر والشاشات في موقع جرير السعودية، والتي ضمت أفضل خصومات العام الجديد، وللمزيد من الخصومات في كل المتاجر برجاء متابعتنا والضغط على زر المتابعة للإشتراك في نشرة إشعاراتنا اليومية بجديد المقالات لدينا.