نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية وخصومات تصل إلى 50% على جميع الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير بالسعودية على كافة الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل متوفرة الآن بجميع نوافذ البيع التابعة لها بجميع أنحاء المملكة، حيث متوفر خصم على هاتف هواوي نوفا 10، وخصم آخر على هاتف أبل أيفون 12، ومتوفر تخفيض على شاشة تلفزيون مقدمة من شاومي بحجم شاشة 75 بوصة وآخرى مقدمة من شركة سكاي وورث بحجم شاشة 86 بوصة أندرويد وغيرهم الكثير، وسوف نتناول الآن تخفيضات مكتبة جرير على كافة أنواع الجوالات والشاشات الذكية بالتفصيل.
عروض مكتبة الجرير على الهواتف النقالة الذكية
- متوفر بداخل مكتبة جرير هاتف هواوي نوفا 10 بسعة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 1999 ريال سعودي.
- متاح هاتف أبل أيفون 12 بسعة 128 جبجا بايت 5 جي متوفر باللون الأسود بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي.
- متوفر هاتف سامسونج جالكسي إيه 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأبيض بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.
- يوجد هاتف لينوفو 15 كي بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الرمادي الداكن بسعر 499 ريال سعودي.
عروض مكتبة الجرير على الشاشات الذكية
متوفر العديد من التخفيضات الهائلة ب مكتبة جرير على كافة أنواع الشاشات الذكية والتي منها مايلي:-
- متاح شاشة تلفزيون مقدمة من شاومي بحجم شاشة 75 بوصة أندرويد بدقة 4 كي ألترا إتش دي بسعر 5199 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي.
- متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من تي سي إل بحجم شاشة 65 بوصة أندرويد بدقة 4 كي ألترا إتش دي بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.
- خصم على شاشة تلفزيون مقدمة من هاير بحجم شاشة 85 بوصة أندرويد بدقة 4 كي ألترا إتش دي بسعر 6699 ريال سعودي بدلا من 12999 ريال سعودي.
- متاح شاشة تلفزيون مقدمة من سكاي وورث بحجم شاشة 86 بوصة أندرويد بدقة 4 كي ألترا إتش دي بسعر 6499 ريال سعودي بدلا من 11999 ريال سعودي.
- تخفيض على شاشة تلفزيون مقدمة من سامسونج بحجم شاشة 55 بوصة سمارت بدقة 4 كي ألترا إتش دي بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 6499 ريال سعودي.
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