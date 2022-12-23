شوف أحدث عروض اكسترا على الهواتف الذكية بتخفيضات مذهلة

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عمر شويل - جدة الهواتف الذكية تعتبر من أهم الأجهزة التي تشغل تفكيرنا بشكل دائم، وذلك لأنها أهم عنصر في الحياة لكثير من الأشياء في حياتنا. فهناك من لديهم شغف وحب كبير للأجهزة الحديثة مثل أجهزة الآيفون فهناك من لديه جهاز آيفون ويريد شراء الأحدث منه بشكل مستمر حتى إذا لم يمر عليه سوى شهر فيريد اقتناء الأحدث وبيع ما معه وكذلك مع باقي الأجهزة المختلفة. لذلك نقدم لكم مجموعة من أفضل الهواتف الذكية بخصومات مميزة لن تنسوها. أحدث عروض اكسترا على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة احصل على خصم 1560 ريال على أيفون 11 ماركة آبل من الجيل الرابع يدعم شبكة 4G، متوفر باللون الأبيض. كما يحتوي على مساحة تخزين داخلي سعتها 128 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام. كما لا ننسى أيضأ أنه مزود بكاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل، وكاميرتين أماميتين دقة كلاً منهم 12+12 ميجا بيكسل. بالإضافة لشاشة مساحتها 6.1 بوصة، وتتميز بأنها تعمل باللمس، ونظام التشغيل هو اي أوه اس. بسعر مميز هو 1999 ريال بدلاً من 3559 ريال سعودي. كما لا يمكننا أ، ننسى تقديم الهدية لك عزيزي العميل وهي هدية مجانية قيمتها 59 ريال سعودي.

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