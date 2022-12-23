نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده في السعودية ومنتجات بأقل سعر لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتجات متنوعة بين السلع الغذائية ومنتجات الصحة والجمال سارية لمدة أسبوع في عروض هايبر بنده بالسعودية، لذا استفيدوا من تخفيضات لأكثر من 50% على أسعار المنتجات المتوفرة بالنشرة الأسبوعية، وتعد السلع الاستهلاكية من أهم السلع التي يبحث عنها المواطن السعودي بأقل أسعار، مما دفع العديد من متاجر السعودية الكبرى لعمل عروض وتخفيضات على أسعارها؛ لكي يتسنى للمواطن شراء احتياجاته بأقل سعر مما يتيح له الفرصة للاختيار بين العديد من المنتجات، والحصول على أكبر قدر ممكن بأقل سعر، وفيما يلي كافة التفاصيل.

عروض هايبر بنده في السعودية

مفاجآت عديدة في عروض هايبر بنده بالمملكة وخاصةً على السلع الغذائية، ومنها التونة والتي تتناسب مع نظامك الغذائي سواء كنت تتبع حمية غذائية لإنقاص وزن الجسم أو نظام غذائي صحي لتزويد الجسم بالأطعمة ذات الفوائد العديدة؛ للحصول على أكبر قدر ممكن من المعادن والفيتامينات، كما يمكن استخدامه في وصفات محببة لدى الجميع مثل البيتزا مع إضافات لذيذة من الخضراوات والأجبان، وأيضًا الزيوت ومنها أنواع عديدة للطبخ مثل زيت الذرة أو زيت الزيتون، الذي يعتبر صحي أكثر، ويعطي نكهة مميزة مع الأجبان.

3 عبوات تونة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي.

زيت الذرة النقي 1.5 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

زيت زيتون 2 لتر بسعر 54.95 ريال سعودي بدلًا من 63.50 ريال سعودي.

تخفيضات متاجر السعودية

نعرض لكم منتجات مخصصة أكثر للعناية بالبشرة وخاصةً البشرة المعرضة للحبوب، حيث نسعى لتجنب كافة الأسباب التي تقود إلى ظهور الحبوب وانتشارها في البشرة، ومن أبسط الحلول هو استخدام المناديل الورقية المخصصة للوجه لتجفيفه بعد استخدام الغسول أو منتجات العناية بالبشرة، كما تتضمن تخفيضات مجلة بنده الأسبوعية منتجات عديدة للعناية بالجسم مثل صابون الاستحمام، والذي ينظف بشرة الجسم ويجعلها ناعمة، كما أنه مزود بروائح عطرية مميزة للغاية وتدوم طويلًا، ومتاح صابون الاستحمام من جونسونز، لوكس، لايفبوي، وأيضًا يوجد الصابون المخصص لتنظيف اليدين لضمان أقصى تعقيم لليدين.

مناديل للوجه بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 25.75 ريال سعودي.

2 عبوة صابون استحمام لوكس بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 59.90 ريال سعودي.

صابون سائل لليدين من لايفبوي، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

عروض بنده على لوازم المنزل

إليكم لوازم المنزل من هايبر بنده، وبها نجد المناديل المخصصة للمطبخ لامتصاص الزيوت من الأطعمة المقلية بعد قليها، ثم نجد السكر الناعم والخشن، وتشكيلة من التسالي مثل البسكويت والكوكيز.