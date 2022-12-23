نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بخصم 38% حتى نفاذ الكميات خلال شهر ديسمبر على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم ولفترة محدودة أحدث عروض بنده بخصم 38% حتى نفاذ الكميات خلال شهر ديسمبر على جميع السلع الطازجة والمعلبة، حيث يمكنكم الإستمتاع بكل هذه العروض اليوم فقط من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني، فتابعونا….

عروض بنده حتى نفاذ الكميات Panda Ksa offers

عروض خاصة اليوم في جميع الفروع على منتجات مختلفة عبر موقع ثقفني، وتشمل: خصم خاص على سعر دجاج برديكس، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار عبوات صدور الدجاج بدون عظم الفيليه من رضوى، وخصومات أخرى منهم على أسعار دجاج الفروج الذهبي، وشبيهة الجبنة الكريمية كاملة الدسم القابلة للدهن من الصافي، وكذلك يوجد بالماركت تخفيض حصري على سعر الجبنة الموتزاريلا من الصافي، وكذلك الجبنة الحلوم من الصافي، بالإضافة إلى العروض المميزة الأخرى شرائح الجبنة من لاكتيما، وخصومات أخرى على أسعار الزبدة المملحة والغير مملحة من كيريجولد، وكذلك يوجد خصم على سعر الزبدة الغير مملحة من بيدر.

عروض بندة هايبر ماركت لفترة محدودة

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض بندة الحصرية على أسعار: كورن فليكس كلوقر، وكذلك يوجد لديهم تخفيضات أخرى على أسعار فيليه كيكرز الدجاج من هرفي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار أكواز الذرة المسلوقة، وخصومات أخرى عديدة على أسعار الروبيان الأحمر الكبير من ارجنتيان، وخصومات أخرى على باقي السلع.

عروض بندة هايبر ماركت Panda market

عروض خاصة اليوم من داخل فروع بندة على أسعار: تندر دجاج ساديا Sadia، وكذلك يوجد بالماركت خصم آخر على سعر ناجت الدجاج المقرمش من ميني شيف والفرايز، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار اسكالوب دجاج ساديا Sadia، وخصومات أخرى منهم على أسعار أيس كريم كون زون، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار بطاطس القلي من ويدجز، وخصم آخر منهم على سعر روبيان الحجم الكبير من ماركة سبيريللا، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجمبري المطبوخ من سيبلو، وتخفيضات أخرى على أسعار آيس كريم هاجين دار، وخصومات أخرى على أسعار الكريم كراميل الفاخر من باسكن روبنز.