نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية وغيرها بأقل الأسعار لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تحتوي على الكثير من المفاجآت تستمر جوائز العثيم حتى نهاية هذا الشهر، حيث يمكن لأي من العملاء الفوز بإحدى سيارات فورد الجديدة كليا فالمجموعة قد عرضت 14 سيارة للسحب بمناسبة الذكرى السنوية، بالإضافة إلى مئات الجوائز الأخرى من عربات التسوق وغيرها، ويوجد داخل مجلة العثيم الكثير من السلع المخفضة وقيمتها قبل وبعد الخصم. تستطيع الاقتناع ما بين أكثر من علامة تجارية مختلفة والحصول على مبتغاك من أسواق العثيم بأقل الأسعار. عروض العثيم الأسبوعية احصل على عبوة تحتوي على 12 حبة من بسكويت تيفاني كوكيز بالزبدة، وزن 40 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12.60 ريال.

بسعر 9.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال، يمكنك شراء عبوة بسكويت شاي هلال التي تحتوي على 12 حبة.

وفر مع العثيم مول واحصل على حبتان من خليط كيك فوستر كلاركس شوكو داكنة، وزن الحبة نصف كيلو جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 29.90 ريال.

ربطة من مقرمشات دوريتوس حار وحلو احصل عليها الآن مقابل 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي. احصل على علبة من كوكيز تيفاني شنكوز شوكوليت 10 × 43 جرام سعر الحبة 9.95 ريال.

قدم لأطفالك شيبس جولدن حلقات بصل مالح 40 × 16 جرام، سعر الربطة بعد الخصم 34.95 ريال بينما السعر الأصلي كان 47.95 ريال.

عبوات برجر دو دجاج عادي وزن 660 جرام متاحة الآن في أسواق عبد الله العثيم، بسعر 16.5 ريال للعبوة بدلا من 24.95 ريال.

استمتع بالخصم المميز من العثيم ماركت على نقانق دجاج دو علبة وزن 400 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلا من 8.5 ريال.



اشتري كيس من أكياس بطاطس لامب وستون كريسكت تويستر وزن 2.5 كجم. بسعر 33.95 ريال للكيس بدلاً من 41.95 ريال سعودي. أسواق عبد الله العثيم عروض الأجهزة الكهربية حمصي الخبز وقومي بشي الخضر واللحوم والأسماك باستخدام آلة التحميص والشوي كيون. المعروضة هذا الأسبوع بسعر مميز فقط 89 ريال بدلاً من 119 ريال للحبة.

تستطيع تحضير قهوتك خلال دقائق باستخدام جهاز تحضير القهوة بانيكس. الذي يعرضه سوبر ماركت العثيم هذا الأسبوع مقابل 52 ريال فقط بدلاً من 99 ريال.

احصل على محضرة قهوة نيكاي ب55 ريال فقط بدلاً من 89 ريال. تستطيع الحصول على قطاعة خضار اي تي سي مقابل 69 ريال للحبة بدلاً من 109 ريال.

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