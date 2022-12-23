شوف تخفيضات اكسترا الجبارة على أحدث الأجهزة نهاية العام لا تفوت العرض

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا نهاية العام تجد هناك الكثيرون ممن ينتظرون هذه العروض بفارغ الصبر، وذلك نسبة لخصومات متاجر اكسترا المذهلة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ولذلك سوف نستعرض معكم أهم الأجهزة التي قد تساعدك عزيزتي المتابعة على توفير الوقت وتسهيل عمل البيت بكل سهولة دون الشعور بالتعب أو الإجهاد. تخفيضات اكسترا المميزة على الأجهزة الكهربائية احصل على خصم 17.54 ريال على كلاس برو مايكرويف، يتميز الجهاز بأنع يعمل بنظام الديجيتال، سعة الجهاز 20 لتر. كما يعمل بقوة 700 واط، يتوفر الجهاز باللون الأبيض. بسعر 329 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، ووفر 70 ريال. كما يمكنك شراء الجهاز بالتقسيط على مدار 36 شهراً عن طريق دفع قسط شهري قديره 16 ريال.

متوفر مايكروويف ماركة إل جي، سعة الجهاز 56 لتر، سمارت انفيرتر، يتميزبأنه سهل التنظيف، كما يعمل بقوة تصل إلى 1200 واط لتسيهل وتسريع عملية الطهي بكل سهولة. بسعر 849 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي، ووفر 650 ريال سعودي. ويمكنك تقسيط المنتج بدفع قسط شهري قدره 41 ريال لمدة 36 شهر. ومتوفر خدمة التوصيل المجاني.

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