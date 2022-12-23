شوف عروض جرير اون لاين jarir bookstore بأقل سعر للجوالات والأجهزة jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir bookstore بأقوى الخصومات الجديدة للشتاء، وهذا يضم أفضل الاصدارات بأقل سعر للجوالات والأجهزة من مكتبات جرير jarirbookstore التي تضم مختلف أنواع الأجهزة الذكية بتنزيلات كبيرة، مع العديد من الخدمات والتسهيلات التي:يمكن للعملاء في السعودية الإستفادة منها لفترة محدودة.

عروض جرير اون لاين jarir bookstore بأقل سعر للجوالات والأجهزة jarirbookstore

نقدم لكم من خلال الفقرات التالية أقوى عروض العام الجديد من مكتبة جرير jarir bookstore المتاحة بأقل سعر على الجوالات والأجهزة الذكية التي يقبل على شرائها نسبة كبيرة من العملاء، حيث تضم الخصومات اجهزة المنزل الذكي والكمبيوتر والجوالات، كذلك يمكن الحصول عليها بخصم حتى 47% مع هدايا مجانية قيمة.

عروض جرير للجوالات

من بين كل متاجر السعودية الشعيرة نجد موقع جرير يتميز بتوفيره مختلف أجهزة الجوال الحديثة من شركات ايفون iphone وسامسونج وموتورولا بسعر يبدأ من 1099 ريال سعودي، كما أنه يمكن الإستفادة من هدايا مجانية بقيمة تصل إلى أكثر من 600 ريال سعودي، كما وصلت قيمة التوفير حتى 300 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبات جرير

نعرض في الصورة التالية أسعار أجهزة المنزل الذكي من موقع جرير الخاصة بأجهزة الكاميرات الذكية بأعلى جودة من ايزفيز ويوفي وايمو، والتي تسجل اللقطات بحرفية عالية، كما تحتوي الخصومات على أسعار أجهزة المكنسة الروبوت من إصدارات شاومي xiaomi بتوفير حتى 200 ريال سعودي، كذلك تجدون أجهزة مكبر الصوت من بوز واجهزة الواي فاي من رينج.

خصومات مكتبة جرير jarir bookstore

تشمل الصورة التالية أجدد التنزيلات التي طرحتها فروع مكتبة جرير على اجهزة اللابتوب الحديقة من مايكروسوفت microsoft وديل واتش بي وايسر بخصم حتى 20%، بحيث وصل مبلغ التوفير إلى 1400 ريال سعودي، كما تضم التنزيلات اصدار الكمبيوتر المحمول من ابل ماك بوك برو بسعر مميز.

قدمنا لحضراتكم اليوم في هذا المقال اقوى العروض المتاحة لدى مكتبة جرير بأسعار لا مثيل لها، وللمزيد من أخبار السعودية والأسعار يمكنكم متابعتنا يوميًا لاوصول إلى أحدث التخفيضات من خلال الضغط على زر المتابعة والإنضمام إلى نظام إشعاراتنا اليومي.