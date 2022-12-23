نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنيع نهاية العام وأسعار موفرة للأجهزة والجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على قسائم شراء فورية على منتجات مختارة في عروض المنيع نهاية العام، ويتم ذلك من خلال التسوق عبر الموقع الإلكتروني لشركة المنيع أو في المعارض الموجودة بالسعودية، وتمكنك الخصومات من توفير حتى أكثر من نصف ثمن الجهاز أو الجوال، لذا سواء كنت ترغب في شراء جوال، اكسسوارات جوال، أجهزة منزلية فالتخفيضات الموجودة الأن في المنيع من أكثر الحلول الموفرة لك.

عروض المنيع نهاية العام

وفر أكثر عند تجهيز منزلك بالأجهزة الكهربائية من عروض المنيع لتستفيد من عدة مزايا بدايةً من شراء الجهاز بأكبر خصم، وحتى الحصول على قسائم شراء فورية، ومنها غسالات الملابس مع خاصية تجفيف حتى 100% من أكثر من ماركة، ونتعرف فيما يلي على عروض الأجهزة الأكثر بحثًا في الشتاء وهى الدفايات، مع وجود عدة أنواع منها، مع خصائص إضافية للأمان مثل وجود صمام امان في الدفاية ليقوم بإغلاق المدفأة بمجرد سقوطها.

جهاز تجفيف الملابس من سامسونج 9 كجم، يوجد به 18 برنامج، بسعر 3199 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي، مع قسيمة فورية إضافية بقيمة 500 ريال.

دفاية 2200 واط بسعر 145 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي، مع قسيمة فورية إضافية بنسبة 10%.

دفاية هارم مع خاصية مميزة للأمان 2000 واط، بسعر 145 ريال سعودي بدلًا من 250 ريال سعودي.

المنيع عروض الجوالات

جدد جوالك في فترة خصومات نهاية العام من شركة المنيع بالمملكة، وتتوافر الجوالات في معارض الملك سلمان، المونسية، الملك عبدالله، لذا إذا كنت ترغب بالاستفادة من الخصومات عليك بالتسوق من تلك الفروع، ومنها جوال ايفون الذي أصدرته شركة ابل في الشهور الماضية، وبه عدد من المميزات من 6 جيجا رام، مساحة تخزين كبيرة حتى 512 جيجا، ومن ثم نجد عرض أخر على جوال اوبو رينو 8 Z وسعة البطارية الموجودة بداخله 4500 مللي امبير، مع امكانية تخزين ملفات حتى 128 جيجابايت، ومتاح أيضًا جوال فيفو وسامسونج.

جوال فيفو Y22 بسعر 669 ريال سعودي.

اوبو رينو 8 زد بسعر 1499 ريال سعودي.

ابل ايفون 14 بسعر 5299 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي S22 Ultra متوافر من 4 ألوان، بسعر 4349 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

تخفيضات الإلكترونيات في المنيع

تعتبر السماعات من اكسسوارات الجوال الأساسية مع الجوال، لتتمتع بصوت نقي للملفات الصوتية، وخاصة تلك السماعات اللاسلكية التي تتيح لك اجراء المكالمات بسهولة، ونعرض لكم فيما يلي أكثر من نوع مع الأسعار.