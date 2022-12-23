شوف عروض العثيم مول تقدم أقوى كرنفال عروض نهاية السنة على أحدث الأجهزة بخصومات مذهلة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول تتميز عن غيرها من المتاجر الأخرى بتخفيضاتها المميزة وعروضها المذهلة التي تقدمها دائماً. حيث تحتفل متاجر العثيم بتخفيضات مذهلة لأول مرة بمناسبة نهاية السنة على جميع منتجاتها المختلفة. حيث يتم عروض مجموعة مميزة من العروض من خلال مجلة العثيم مول الجديدة هذا الشهر تحت شعار كرنفال نهاية السنة تسوق كل ما تحب وتريد من مختلف الأجهزة المميزة. أقوى كرنفال عروض العثيم مول على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة لا تفوتها احصل على خصم 550 ريال على شاشة امبيكس ال اي دي سمارت، تلفزيون ذكي، بشاشة مقاسها 58 بوصة، بدرجة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي. كما تتميز بأنها مدعمة بخدمة واي وافاي، وكذلك منفذ يو اس بي. للحبة بسعر 1199 ريال بدلاً من 1749 ريال سعودي. متوفر هاتف سامسونج اي 13 بمميزات قوية وهي انه مدعم بشبكة 4G من الجيل الرابع. كما يحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير، ومساحة داخلية سعتها 64 جيجا بايت. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت. فقط بسعر 610 ريال سعودي.

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