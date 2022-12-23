شوف عروض اكسترا اون لاين في السعودية للجوالات والالكترونات extra بخصومات 40%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اون لاين في المملكة العربية السعودية على أجهزة الجوالات والالكترونات الذكية، مع أحدث الإصدارات من موقع اكسترا extra بخصومات قوية تصل إلى 40% لكل العملاء المقيمين في المملكة، هذا بالإضافة إلى خدمات التقسيط والتوصيل حتى باب المنزل التي يتيحها الموقع على كل المعروضات، هذا مع أقوى التسهيلات المتنوعة المتاحة لفترة محدودة.

عروض اكسترا اون لاين في السعودية للجوالات والالكترونات extra بخصومات 40%

نستعرض معكم اليوم من أقوى تنزيلات موقع اكسترا اون لاين في داخل المملكة العربية السعودية على مختلف أنواع أجهزة الجوالات والكمبيوتر المحمول، مع أجهزة التدفئة بأسعار مخفضة بخصومات وصلت إلى 40% تجدوها على الموقع لمدة محددة، مع خدمة التقسيط حصريًا.

عروض اكسترا للعام الجديد

نقدم لكم أقوى الخصومات في متاجر السعودية على أجهزة التدفئة التي تشهد إقبال كبير في فصل الشتاء خاصةً،وهي متاحة من إكستر السعودية بخصم وصل إلى 42% على مركات كلاس برو، وكولين، وكيون، كما أنه متاح خدمة تقسيط اكسترا بدايةً من مبلغ 8 ريال سعودي على مدة 36 شهر.

تخفيضات موقع اكسترا على الجوالات

نقدم في التالي أسعار أكسترا على أجهزة جوالات ايفون 14 iphone 14 بقسط شهري 225 ريال سعودي، كما أنه متاح إصدارات حديثة من شركة سامسونج samsung بأقل سعر، كما أنه متاح خصومات حصرية تصل إلى 35% لفترة محدودة، هذا بالإضافة إلى هدايا مجانية قيمة من إختيار العميل.

خصومات اكسترا السعودية على الكمبيوتر

متاح لكم في الصورة التالية أجهزة اللاب توب الحديثة بأقوى المواصفات وبتقنيات عالية، والتي تجدوها بتنزيلات حتى 36%، وهذا يضم إصدارات من لينوفو lenovo واسوس، مع لابتوب ابل ماك بوك وماك بوك برو، ومتاح الشراء بالتقسيط بقسط شهري يبدأ من 46 ريال سعودي.

متاح في موقع اكسترا السعودية أفضل الخصومات المقدمة على الأجهزة، والتي قدمنا لكم منها اليوم خصومات الجوالات والالكترونات والأجهزة المنزلية، والتي تجدوها بخصم حتى 40%، ولمتابعة أحدث التنزيلات التي نقدمها لكم يوميًا يمكنكم الإشتراك في نشرة اشعاراتنا من خلال الضغط على زر المتابعة وسيصل لكم منا كل جديد في عالم الأسعار.