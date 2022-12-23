نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تسوق عروض العثيم بسعر الجملة في السعودية اشتري منتجاتك بأقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق أجدد عروض العثيم السعودية على أسعار بعض المنتجات المختارة، واشتري احتياجات بيتك بسعر الجملة وذلك في عروض وخصومات تسري حتى يوم 27 ديسمبر المقبل، حيث تعرض اسواق عبد الله العثيم منتجات وسلع غذائية مياه معدنية معبأة بسعر مخفض أقل من السعر الأصلي، وتضم التخفيضات منتجات الألبان العبوة الكبيرة، وكذلك الدجاج المجمد المتميز عالي الجودة، كما تتضمن الخصومات الزيوت النباتية ومنتجات التنظيف والتعقيم، وكذلك السلع الغذائية من الطحين الفاخر وماركات متعددة من الأرز الفاخر البسمتي والأرز الأبيض، تابعوا معنا كافة التفاصيل في التالي.

عروض العثيم اليوم

تعتبر اسواق العثيم ماركت من أكبر سلاسل هايبر ماركت بالمملكة السعودية التي توفر للعملاء جميع احتياجات ولوازم البيت، وكذلك تهتم بالأدوات والخاصة بالعناية الشخصية، إلى جانب الأجهزة الكهربائية وعروض الإلكترونيات والجوالات، ويبادر العثيم ماركت بعمل أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية واليومية وكذلك العروض الموسمية بالإضافة إلى الخصومات الموسمية، مما يضمن للمستخدم توفير احتياجاته بأقل سعر في المملكة، كما يقدم تخفيضات خاصة على عروض العثيم الإثنين المميزة.

اسواق العثيم

إذا كنت بحاجة إلى أحد السلع والمنتجات الغذائية المعروضة بالنشرة بإمكانك الحصول عليها بسعر الجملة بأي مكان بالسعودية، وذلك لأن مجموعة أسواق العثيم تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية منها الدفع بعدة بطاقات إئتمانية، إلى جانب خدمات الشحن السريع لأي مكان داخل السعودية، ولذلك بإمكانك الطلب من أقرب فروع العثيم للحصول على عرضك المفضل بأقصى سرعة.

عروض العثيم ماركت

كرتون مياه إيفال 40 زجاجة × 330 مل بسعر 10.95 ريال للكرتون.

عرض كرتون دجاج مجمد ساديا 1 × 1300جم بسعر 158.95 ريال.

كرتون معجون طماطم السعودية 48 × 135 جم بسعر 76 ريال.

10كجم أكياس دقيق فنية متعدد الاستخدامات بسعر 12 ريال فقط.

صابون صحون بريل برائحة الليمون 12 × 1لتر بسعر 130 ريال.

جرين فارمز أرز هندي كلاسيك 4 × 5كجم بسعر 147 ريال.

كرتون بزاليا خضراء من هورتكس 14 × 400جم بسعر 51.95 ريال.

زيتون جرين فارمز أسود مفرغ 12 × 350جم بسعر 56 ريال.

كرتون مكرونة العلالي سباغتي 20 × 400 جم بسعر 79 ريال.

جمعنا لكم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية من لوازم واحتياجات المنزل العصري، بحيث توفر للمستخدم تجربة شراء ممتعة ومفيدة بأقل سعر للمنتجات، هذه الخصومات سارية حتى نفاذ الكمية بجميع فروع اسواق عبد الله العثيم في السعودية، مما يتيح إمكانية الطلب أون لاين أو بزيارة الفروع المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، تابعونا عبر موقعنا هذا لمعرفة المزيد من تخفيضات نهاية العام بالسعودية المتوفرة بجميع متاجر السعودية.