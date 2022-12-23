نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغرب عادات الزواج في العالم.. منها ضرب قدمي العريس واختطاف العروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل شعب من شعوب العالم عادات وتقاليد، وكذلك لكل مناسبة اجتماعية سعيدة كانت، أو حزينة، وهنا الحديث عن مناسبة سعيدة بالطبع، ألا وهي الزواج، «أغرب عادات الزواج في العالم»، والذي يعتبر من أسعد المناسبات التي يجتمع فيها الناس ببعضهم، ويتمنون العُقبى لمن لم يتزوج بعد؛ ويسمى البعض الزواج القران أو النكاح، والزواج ارتباط بين اثنين “ذكر وأنثى”، والزواج في مجمله ثقافة عالمية، سواء اتفقت شعوب العالم حول تقاليده وعاداته أم لم تتفق، فالزواج هو الزواج، سنة الله في خلقه.

أغرب عادات الزواج في العالم

تنتشر حول العالم الكثير من العادات والتقاليد الغريبة في مناسبة الزفاف، حيث يحتفل البعض بالزفاف من خلال الاقتباس من التقاليد القديمة. والبعض الآخر يقوم بفعل أشياء حديثة، وفيما يلي الحديث عن أغرب عادات الزواج في العالم.

1- تحطيم الأطباق في ألمانيا ومناشير جذع الشجرة

يحدث ذلك في أمسيات بعض حفلات الزفاف في ألمانيا، حيث يجتمع أقارب الزوجين في منزل العروس، ويقومون. بتحطيم قطعا من الأواني الفخارية فيما يعرف عندهم بـ polterabend. ويكون ذلك عقيدة في دواخلهم بأن ذلك يجلب الحظ السعيد لكلا العروسين.

وفي طقس آخر للزفاف في ألمانيا أيضا، يعتبر نشر جذع الشجرة من الألعاب التقليدية للعروسين في حفل الزفاف أو بعد الانتهاء من الاحتفال، ويعتبر من التقاليد القديمة للزفاف في بعض مناطق ألمانيا (هنانوردهاوزن في تورينجيا).

ويعتبر تقطيع جذع الشجرة هو العقبة الأولى التي يجب على الزوجين التغلب عليها في زواجهما. ويقوموا بنشر الجذع معا، باستخدام منشار طويل بمقبضين، ومن خلاله يوضح الزوجين أنهما متعاونين منذ البداية.

2- العروس مخطوفة

إذا تم اختطاف العروس قبل حفل الزفاف، فهذا هو الشئ الطبيعي في بلد مثل رومانيا، حيث يتم اختطاف العروس من قبل بعض الأهل أو الأصدقاء، وربما عائلتها هي، وهذا يكون من قبيل لعب الأدوار لكي يدفع العريس الفدية إلى الخاطف، والتي قد تكون عبارة عن ملء كأسها بالشامبانيا، أو عن طريق بعض الإيماءات الرومانسية. وإعلان الحب على الملأ.

وفي العادة يتم اختطاف العروس أثناء حفل الزفاف، وهو يعود بجذوره إلى العصور القديمة، عندما كانت معظم حفلات الزفاف تتم عبر المساومة دون موافقة العروس، ووفقا للأسطورة، فإن خاطفوا نساء «سابين» (وهي إحدى القبائل التي تشتهر بالنساء الجميلات) هم أول من أسسوا لهذا التقليد. حيث أنه وبعد تأسيس روما أراد الرومان أن يسكنوا فيها، فقاموا بتنظيم حفلة ودعوا قبيلة سابين بنسائها الجميلات. وفي نهاية الحفل سرق الرومان زوجاتهم وبناتهم، وعندما عاد أفراد القبيلة من مواطنهم لاستعادة النساء والبنات رفضن العودة لوقوعهم في عشق خاطفيهم من الرومان.

3- ضرب قدمي العريس في كوريا الجنوبية

وهنا وقبل أن يتمكن العريس من المغادرة مع زوجته بعد انتهاء حفل الزفاف، فإن رفقاء العريس أو أفراد أسرته يقومون بخلع حذاءه وربط كاحليه بحبل، ثم يتناوبون على ضرب قدميه بالعصا. أو بسمكة جافة، ولحسن الحظ. فإن هذا الضرب لا يدوم طويلا. فهي عبارة عن فقرة مزحة ينظر من خلالها إلى قوة شخصية العريس وصلابته. من وجهة نظرهم.

4- طقوس البكاء في الصين

من طقوس الزواج العجيبة في الصين. ففي حين أن ذرف الدموع من فرط الفرحة أمر شائع في كل مكان، إلا أنه هنا بالأمر المباشر، حيث يتم الطلب من العروس أن تمارس البكاء قبل شهر من الزفاف، وبعد عشرة أيام تنضم إليها والدتها، ثم بعد عشرة أيام تنضم إليها جدتها. وتعود هذه الطقوس إلى مقاطعة سيتشوان الغربية. وتعرف باسم “Zuo Tang”. وتاريخها يبدأ من عصر الدول المتحاربة في الصين عندما انهارت والدة أميرة تشاو بالبكاء في حفل زفافها.