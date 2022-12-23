نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات للوظائف التعليمية العام والتخصص تعتبر من أهم الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العناية بالمستفيدين عن موعد ظهورها الرسمي، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن النتائج والموعد المحدد لظهورها.

الرخصة المهنية

تعد الرخصة المهنية للمعلمين رخصة إجبارية يجب أن يحصل عليها المعلم بعد الخضوع لاختبار الرخصة الذي تعقده هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وبعد إجراء هذا الاختبار واجتيازه، يستطيع المعلم مزاولة مهنة التعليم في المدارس الحكومية والأهلية المملكة، ويقوم هذا الاختبار على تحديد مستوى خبرة المعلم والتأكيد من حصول المعلم على كافة المؤهلات والتدريبات لمزاولة المهنة.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ويتم استخراج نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين etec.gov.sa .

يمكن أيضًا الدخول مباشرة على موقع tpletec.gov.sa.

النقر على أيقونة “الدخول عن طريق النفاذ الموحد”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي الظاهر على الشاشة والنقر على “تسجيل الدخول”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم النقر “النتائج“.

ويمكنكم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني أو رقم الهوية ومعرفة موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي الخاص بكم بكل سهولة وبدون بذل أي جهد.

متى نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

إن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين اليوم الخميس 21/ أبريل/ 2022 مـ الموافق 20 من رمضان لهام 1443 هـ بعد الإعلان الرسمي من قبل هيئة التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين هذا العام 1443 هـ، حيث أن هذا الموعد هو الموعد التي يتم من خلاله مراجعة كافة الاختبارات والمعلومات وتصحيح الأوراق والتأكد منها بشكل دقيق من قبل اللجنة المتخصصة الخاصة بالتدريب.

درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الحد الأدنى للدرجات الذي يحب أن يصل إليه المعلم حتى يتمكن من اجتياز اختبار الرخصة المهنية العام والتخصصي، وتختلف تلك الدرجات باختلاف الرخصة التي ارعب المعلم في إصدارها أو ترفينها أو تحديدها وذلك على النحو التالي:

درجة اجتياز رخصة معلم ممارس تتراوح بين 50 و 70 درجة.

درجة اجتياز رخصة معلم متقدم تتراوح بين 70 و 79 درجة.

درجة اجتياز رخصة معلم خبير 80 درجة.

درجة اجتياز رخصة معلم 50 درجة.

ويمكنكم فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني بكل سهولة وبطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة.

حالات إلغاء الرخصة المهنية للمعلمين

هناك العديد من الحالات التي تؤدي إلي إلغاء الرخصة المهنية للمعلم كمعاقبة قانونية لعدد من الأفعال، وعليه يتوقف عمل المعلم في المدارس السعودية نظرًا لكون تلك الرخصة شرطًا أساسيًا للعمل في قطاع التعليم، وتتمثل حالات إلغاء الرخصة المهنية ما يلي:

إصدار المعلم إي فعل غير أخلاقي يعترض مع مهنة التعليم.

في حالة عدم ممارسة مهنة التعليم.

إصدار الرخصة المهنية ببيانات غير صحيحة.

استعمال الرخصة المهنية في مهام أخرى غير مهام التعليم.

أنواع الرخص المهنية للمعلمين

تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب عدة أنواع من الرخص العاملين في الوظائف التعليمية حسب خبره المعلم وذلك على النحو التالي

رخصة معلم.

رخصة معلم ممارس.

رخصه معلم متقدم

رخصة معلم خبير.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي طريقة معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ومعرفة موعد ظهورها، بالإضافة إلي معرفة مستوي درجات اجتياز الاختبار، وحالات إلغاء الرخصة.