انت الان تتابع خبر هذا النوع من الجبن يساعد على خفض الكوليسترول الضار ومستويات السكر في الدم بسرعة البرق.. احرص عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت دراسة جديدة، أن جبن "جارلسبيرج" النرويجي له مزيدًا من الفوائد تجاه مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، مشيرة إلى أن هذا الجبن لا يعمل مثل منتجات الألبان الأخرى المماثلة.

وأشارت الدراسة، إلى أن نوع جبن "جارلسبيرج يتميز بنكهة الجوز، وهو جبن خفيف وشبه طري مصنوع من حليب البقر الذي ينشأ في شرق النرويج، وفق صحيفة "إكسبريس".

كما يحتوي جبن جارلسبيرج و كاممبرت على محتويات مماثلة من الدهون والبروتينات، فإن الجبن النرويجي غنيصحيفة المرصد: كشف دراسة جديدة، أن جبن "جارلسبيرج" النرويجي له مزيدًا من الفوائد تجاه مستويات الكوليسترول والجلوكوز في الدم، مشيرة إلى أن هذا الجبن لا يعمل مثل منتجات الألبان الأخرى المماثلة.

ونوهت الدراسة، أن نوع جبن "جارلسبيرج يتميز بنكهة الجوز، وهو جبن خفيف وشبه طري مصنوع من حليب البقر الذي ينشأ في شرق النرويج، وفق صحيفة "إكسبريس".

ويحتوي جبن جارلسبيرج و كاممبرت على محتويات مماثلة من الدهون والبروتينات، فإن الجبن النرويجي غني أيضًا بفيتامين K2، المعروف أيضًا باسم menaquinone (MK).

وقد تبين أن الأشخاص الذين تناولوا جبن جارلسبرج انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول "الضار" "بشكل ملحوظ"، إضافة إلى انخفاض مستويات الهيموجلوبين السكري لديهم- وهو شيء يحدث عندما يلتصق السكر في جسمك بخلايا الدم الحمراء- "بشكل ملحوظ".