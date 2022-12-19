لو عندك ثلاث ملاعق نشا.. تعالي نعرفك كيف تصنعين كريم أساس عالي التغطية وخافي العيوب خلال دقائق معدودة

انت الان تتابع خبرلو عندك ثلاث ملاعق نشا.. تعالي نعرفك كيف تصنعين كريم أساس عالي التغطية وخافي العيوب خلال دقائق معدودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتني الكثير من الفتيات ببشرتهم فكلا منهم يفضلون التمتع ببشرة تكون صافية ونقية ويريدون الحصول على وجه مشرق وخالي من العيوب ولابد من أن تكون بشرة بيضاء لذلك عند وجود أو ظهور أي مشكلة بالوجه تنزعج كل فتاة وترغب في التخلص منها، فأحيانا عند التعرض لأشعة الشمس بشكل كثير قد يتغير لون البشرة فتكون داكنة اللون فمن المعروف أن إسمرار الوجه يعد من ضمن المشاكل الكبيرة التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات.

لذلك الكل يبحث عن الاشي التي تساعد على تبييض البشرة والقضاء على هذا الإسمرار بطريقة طبيعية فنجد عدد منهم يتجهون إلى إستخدام مستحضرات التجميل فيقومون بإستعمال كريم الأساس فقد تتوافر أنواع كثيرة من هذا الكريم ويتواجد في كل الأسواق وأيضا يباع بأعلى الأسعار ويوجد له ماركات عديدة، فقد يساعد كريم الأساس على تفتيح البشرة في أسرع وقت ممكن ولكن تأثيره لا يدوم كثيرا فهو يدوم عدة ساعات فقط وغير ذلك يكون هذا الكريم غير مناسب للبشرة.

*مكونات عمل كريم أساس بالنشا:

ـ ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام.

ـ نصف ملعقة كبيرة الحجم من الزنجبيل.

ـ ملعقة واحدة صغيرة الحجم من أي زيت عطري.

ـ ملعقة واحدة صغيرة الحجم من فيتامين e.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

*طريقة عمل كريم أساس بالنشا:

ـ نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف إليه نصف ملعقة كبيرة الحجم من الزنجبيل.

ـ وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكاكاو الخام وأن كمية الكاكاو تتوقف على حسب الرغبة فهي التي تتحكم في درجة لون هذا الكريم.

ـ ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من فيتامين e وملعقة واحدة صغيرة الحجم من أي زيت عطري.

ـ ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعض.

ـ وأخيرا نحضر علبة نظيفة ونضع بها خليط هذا الكريم ونحتفظ به في الثلاجه وعند وضعه على البشرة لابد من إستخدام فرشاة مناسبة.