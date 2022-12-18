خلطة سحرية لتنظيف الغسالة الاتوماتيك من الرواسب والروائح الكريهة نهائياً

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رياض - احمد صلاح - يجب أن تهتم ربة المنزل بتنظيف الغسالة الاتوماتيك مابين الفترة والأخرى وذلك لمنع تكون أي روائح كريهة أو ترسبات تقصر من عمر الغسالة ، لهذا سنقدم لكن اليوم سيداتي أفضل طريقة لتنظيف الغسالة من الترسبات والروائح لتعود كالجديدة ونود نصحك بتكرار هذه العملية مره على الأقل خلال الشهر للمحافظة على غسالتك .

نقوم باستخدام قطعة من القماش وبها القليل من الماء والصابون تنظيف الإطار الخارجي من الغسالة.

نقوم بفك الدرج الخاص بالصابون الموجود في الغسالة وغسله جيداً للتخلص من بقايا الصابون الموجودة به.

نقوم بوضع صودا الخبز أو كوب من الخل في درج الصابون ونقوم بتشغيل دورة غسيل كاملة للتخلص من الروائح ولكي تعمل على تنظيف الغسالة جيداً.

نصائح لمنع الروائح الكريهة في الغسالة الاتوماتيك

يوجد بعض النصائح التي يجب على النساء معرفتها للحفاظ على الغسالة الاتوماتيك من الروائح الكريهة، حيث أن الغسالة تتأثر بكثرة الاستخدام ويتراكم بداخلها الأوساخ والأتربة وينبعث منها روائح مؤذية للملابس، لذلك يجب التعرف على هذه النصائح لتجنب حدوث هذه الروائح وهي:

اختيار نوع مسحوق الغسيل المناسب مع نوع الغسالة، وعدم وضع كمية كبيرة عن اللازم، حتى لا يترسب المسحوق في الدرج.

يجب فتح باب الغسالة بعد كل دورة غسيل وتركها للهواء، حتى تجف الغسالة جيداً من الداخل، ولا يتراكم أي بقايا من المسحوق.

نقوم بتنظيف الغسالة جيداً كل ١٥ يوماً، للحفاظ عليها من الأوساخ وعدم انبعاث روائح كريهة منها.

تنظيف الغسالة من الداخل، والإطار الخارجي الموجود بها، حتى لا يتراكم عفن أو أتربة بداخلها.

خروج الملابس النظيفة من الغسالة عقب انتهاء دورة الغسيل مباشرةً، لتجنب حدوث روائح كريهة في حلة الغس