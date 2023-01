نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربائية والسلع الأخرى بأقوى الخصومات في المقال التالي

عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربائية والسلع الأخرى بأقوى الخصومات

تبدأ عروض العثيم مول هذا الأسبوع من يوم الأربعاء 14 ديسمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، على الأجهزة الكهربائية وكذلك السلع الغذائية والمنظفات بالإضافة إلى المفروشات والمنسوجات وغير ذلك الكثير من المنتجات الأخرى، يقدم العثيم ماركت عادة مئات التخفيضات يومياً بجميع الأقسام في مختلف فروعه، ويحرص على تقديم أفضل العروض لعملائه بغية أن ينال استحسانهم دائماً ما جعله دائماً في تقدم مستمر، فقد وصل عدد فروع مجموعة أسواق عبد الله العثيم إلى حوالي 290 فرعاً في داخل الحدود السعودية حتى الآن، ويحتفل المول بالذكرى السنوية من خلال إجراء سحب على 14 سيارة فورد جديدة، ومئات الجوائز التي تقدر قيمتها ب3 ملايين ريال سعودي. عروض العثيم مول على الأجهزة الكهربائية حضري الساندوتشات بسهولة باستخدام جهاز صناعة الساندوتشات ماركة كولين، المعروض حالياً مقابل 59 ريال فقط بدلاً من 119 ريال.

يمكنك استخدام فرن وقلاية هوائية كيون سعة 17 لتر. المميزة في تسوية وتسخين الكثير من الوجبات بكفاءة وفاعلية، سعر الجهاز قبل الخصم 429 ريال والآن يقدمه العثيم لكي بسعر 299 ريال، لتحصلي على خصم بقيمة 130 ريال.

طهي الأرز أصبح اكثر سهولة وجودة مع طباخة أرز بانيكس 1.8 لتر. احصلي عليها مقابل 95 ريال فقط بدلاً من 119 ريال للحبة.

بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 99 ريال للحبة يمكنك الحصول على محضر قهوة بانيكس المميز من العثيم. عروض العثيم على السلع الغذائية تستطيعين تحضير مئات الوصفات من خليط المعجنات واللقيمات أو خليط البيتزا الكويتي وزن 1 كجم، سعر الحبة 5.95 ريال سعودي فقط.

عرض على مكرونة وفرة وزن 400 جرام مقابل 4.95 ريال فقط للثلاث حبات بدلاً من 9.75 ريال.

اشتري 6 حبات من دقيق فينه المخصص لجميع الاستخدامات وزن الحبة 1 كجم. مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 13.5 ريال. تخفيضات العثيم الأسبوعية احصل على بطانية سالي مقاس 200 × 240 سم بسعر 125 ريال بدلا من 184.95 ريال للحبة وزن 6 كجم. ومقابل 65 ريال بدلا من 99.95 ريال للبطانية وزن 3 كيلو جرام.

يمكنك الحصول على بطانية فليس اليجانت مقاس 220 × 240 سم. بسعر 34.95 ريال فقط بدلاً من 44.95 ريال للحبة.

تستطيعين الحصول على بشرة نظرة ورطبة مع لوشن فازلين عناية أساسية 725 مل. سعر الحبة 26.95 ريال فقط بدلا من 47.95 ريال.

مقابل 14.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال احصل على عبوة من كريم صانسيلك بزيت جوز الهند 275 مل.

