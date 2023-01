نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 1400ريال على هاتف سامسونج جالاكسي S20 Fe بالتقسيط من نون السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم 1400ريال على هاتف سامسونج جالاكسي S20 Fe بالتقسيط من نون السعودية - ثقفني

هاتف سامسونج جالاكسي S20 Fe من الهواتف الذكية التي تمتلك العديد من المواصفات الرائعة، فهو يحتوي على ثلاث كاميرات في الخلف لتقاط الصور بسهولة بدون فلتر، كما يتسع الجوال لتخزين آلاف الصورة والفيديوهات، وهو من الهواتف السريعة في الانجاز كما يمتلك وحدة المعالجة المحايدة NPU التي ترتقي بالأداء مما يجعل التحويل من تطبيق إلي آخر انسيابي للغاية، ويتوفر الهاتف في نون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد وخصم هائل يصل إلى 1400ريال سعودي حتى نسهل على المواطن السعودي شراء بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر هاتف سامسونج جالاكسيS20 Fe بالتقسيط وبدون فوائد. سعر هاتف سامسونج جالاكسي S20 Fe بالتقسيط من نون السعودية سوف نتعرف على سعر الجوال بالتقسيط وقيمة القسط الشهري للهاتف وهو كما يلي:- سعر الهاتف قبل الخصم 2999 ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم 1599 ريال سعودي.

كما تشمل الأسعار قيمة الضريبة المضافة.

قيمة الخصم 1400ريال سعودي النسبة 46%.

قيمة القسط الشهري للجوال 267 ريال سعودي لمدة 6 أشهر.

ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجا بايت، سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت ويدعم تقنية 5G. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S20 Fe سوف نتعرف على مواصفات الجوال الرائعة وهى كما يلي:- الجوال يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة ثلاثين دقيقة. يحتوي الهاتف على شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. كما يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى الـ NFC. الخامات المستخدمة في تصنيع الجوال تأتي من البلاستيك مع إطار من معدن الألمونيوم. شاشة الجوال على شكل الثقب وتطلق عليها سامسونج الـ Infinity وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 407 بكسل لكل إنش. كما تحتوي الشاشة على طبقة حماية من نوع Corolla Glass الجيل الثالث وتدعم أبعاد العرض بنسبة 20:9 وتدعم أيضا معدل التحديث الـ 12OHz لأداء أسرع في الاستخدام. السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتجربة صوتية أفضل من العادي. يحتوي الهاتف على ميكروفون ثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات. مواصفات كاميرات هاتف سامسونج جالاكسي S20 Fe سوف نقدم لكم مواصفات كاميرات الجوال الرائعة وهى كما يلي:- الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/F.

أما الكاميرا الخلفية للجوال تأتي ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8/F وهى الكاميرا الأساسية للهاتف وتدعم المثبت البصري.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0/F وهى الكاميرا الخاصة بالتقريب أو الزوم 3X حقيقي وتدعم المثبت البصري.

أما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة2.2/F وهى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش من نوع ليد.

