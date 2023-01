نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الكثير من السلع بأقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم على الكثير من السلع بأقل سعر - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

بأقل الأموال تستطيع التسوق داخل مجموعة أسواق عبد الله العثيم والاستفادة من عروض العثيم الأسبوعية واليومية على مئات المنتجات، يمنحك العثيم مولب تجربة تسوق فريدة من نوعها عن طريق ما يقدمه من تخفيضات مستمرة على السلع الأساسية وغيرها، فمن داخل المول يمكنك شراء كافة مقاضيك من البقالة والأجهزة الإلكترونية، وكذا جميع مستلزمات المنزل والأدوات الخاصة بالعناية للكبار والصغار. عروض العثيم إذا كنت ترغب في اقتناء جوال جديد فهذه فرصتك لشراء هاتف ذكي والحصول على خصم مميز من العثيم. احصل على هاتف هاي سينس اي 50 الذكي بكاميرا ثلاثية خلفية وأخرى أمامية لالتقاط صور السيلفي، سعة مساحة التخزين في الجوال 64 جيجا بايت. ويحتوي على رام 3 جيجا يدعم شبكات الجيل الرابع متاح الان بجميع فروع أسواق العثيم. مقابل 445 ريال سعودي فقط.

اشتري جوال سامسونج اي 13 الذي يتميز بوجود ثلاث كاميرات بدقة تصوير مختلفة. وبطارية 5000 مل أمبير، رام 4 جيجا بايت بسعر 610 ريال فقط للحبة.

تستطيع الحصول على شنطة ظهر كأس العالم 2023 والاحتفاظ بها كذكرى أو تقديمها هدية للأصدقاء أو استخدامها في حمل أغراضك الخاصة، مقابل 19.95 ريال فقط بدلا من 39.95 ريال. العثيم مول عروض يمكنك توفير عشر ريالات عند طلب قهوة نسكافيه ريد مق زجاج 190 جرام بسعر 35.95 ريال بدلا من 45.95 ريال سعودي.

اشتري ربطة من زيت ذرة عافية 2 × 1.5 لتر مقابل 49.95 ريال بدلا من 64.95 ريال فقط.

احصل على ربطة من زيت العربي عبوة بلاستيكية 2 × 1.5 لتر بالإضافة إلى 500 مل مجانا، بسعر 41.95 ريال بدلا من 49.95 ريال.

لمحبي الزبدة الغير مملحة من المراعي اشتري الحبة وزن 400 جرام مقابل 17.95 ريال فقط بدلا من 23.95 ريال.

بسعر 78.95 ريال فقط بدلا من 84.95 ريال يمكنك الحصول على العرض الخاص على حليب المراعي بودرة كيس وزن 2250 جرام. أسواق العثيم احصل على عبوة من شوربة شوفان هالي أبيض وزن الحبة 400 جرام مقابل 3.25 ريال للحبة بدلاً من 6.5 ريال سعودي.

اشتري عبوة من حليب هالي السائل المركز 170 مل مقابل 2.5 ريال للحبة.

شوكولاتة دارليت كاكاو وبندق وزن 350 جرام، مقابل 7.5 ريال بدلاً من 14.5 ريال للحبة.

تستطيع شراء كرتون من مياه أوسكا الذي يحتوي على 40 زجاجة بلاستيكية 330 مل، مقابل 10.95 ريال بدلاً من 18.5 ريال سعودي.

مش هترميه من بعد الآن.. طريقة عمل الصابون السائل والصابوم الأسمر من زيت القلي المستعمل