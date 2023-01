نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أقوى عروض نهاية السنة على السلع الغذائية بخصومات مذهلة وجوائز عملاقة ALOthaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى عروض نهاية السنة على السلع الغذائية بخصومات مذهلة وجوائز عملاقة ALOthaim - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

عروض العثيم مول تقدم أقوى عروض نهاية السنة على المنتجات اللازمة والضرورية في حياتنا ونحتاج إليها بشكل كبير. حيث لا يمكن لأحد أن يستغنى عن أساسيات كل بيت مثل اللحوم المتوفرة في متاجر العثيم فمنها المبرد ومنها الطازج وكذلك الأسماك والزيت والأرز مكونات أساسية وغذائية هامة وضرورية. كل هذا مقدم من متاجر العثيم بأسعار خيالية وجوائز قيمة تصل إلى الفوز ب 3 مليون ريال، وكذلك ربح 14 سيارة لا تفوت عروض العثيم المميزة. أقوى عروض العثيم السنوية على السلع الغذائية بخصومات مذهلة متوفر زيت نخيل أو زيت هالة دوار الشمس، وزن الحبة صافي 1.5 لتر، بسعر 13.75 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي. أرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي، للكيس وزن 10 كيلو جرام، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال سعودي. حصري للأعضاء متوفر 2 كيس لكل عميل.

احصل على تخفيض 61.05 ريال على دجاج مجمد، للكرتون وزن 10*1000 جم، بسعر 139.95 ريال بدلاً من 201 ريال سعودي، ومتوفر 2 كرتون لكل عميل. تخفيضات كبرى في متاجر العثيم على اللحوم والخضراوات ملفوف محشي، للكيلو بسعر 1.75 ريال سعودي.

اشتري رمان مصري، سعر الكيلو 4.25 ريال سعودي. اشتري كيلو من لحم حاشي بدون عظم، للكيلو بسعر 33.95 ريال سعودي.

متاح في متاجر العثيم لحم عجل باكستاني بالعظم، سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.

لكل سيدة بيت ليس لديها وقت لتتبيل الدجاج نقدم لكي عزيزتي دجاج التنمية كزيرة وليمون متبل كاري حراق أو متبل بيستو، للحبة بسعر 12.95 ريال سعودي.

سيارات بالتقسيط الميسر بدون كفيل للسعوديين والمقيمين