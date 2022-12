نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بـ 10 ريال للسلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت بـ 10 ريال للسلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

عروض لولو هايبر ماركت تعود بأقوى الخصومات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في موسم الشراء، تحت شعار اشتري كل شئ بقيمة 10 و20 و30 ريال سعودي فقط، وذلك من خلال جميع فروع لولو المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية الرائعة والتي سبق ووضحناها لكم من خلال مقال سابق، حيث تقدم مجموعة هائلة من الأجهزة والأدوات المنزلية تحت نفس الفئة السعرية المخصصة لعروض هذا الأسبوع، فاغتنموا الفرصة. أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم للسلع الغذائية التنمية دجاج مجمد وزن الحبة 700 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

سمك البراموندي بسعر الكيلو 20 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

عرض خاص على 6 حبات من طحين المعجنات الأولى طحين بر يصلح لجميع المخبوزات بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 23.70 ريال للعرض.

هالة زيت دوار الشمس سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 15 ريال سعودي.

تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 47.25 ريال. زبدة غير مملحة سعر الكيلو 10 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

جبنة قريش مصرية بسعر الكيلو 20 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

جبنة شيدر إنجليزية معتدلة حمراء أو بيضاء بسعر النصف كيلو 20 ريال سعودي بدلاً من 32.50 ريال.

وعرض خاص على بيبي صدر حبش مدخن مدخن بسعر النصف كيلو 30 ريال سعودي بدلاً من 46.50 ريال. شهية زيت الذرة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

دولي تروبيكانا فروت كوكتيل فواكه بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال.

وعرض خاص على 4 عبوات من هناء طماطم كاملة مقشرة أو مقطعة مع عصير الطماطم مع ريحان وأوريجانوا أو بالبصل أو بصل وثوم فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال. عروض أخرى متنوعة نوتيلا كريمة الشوكولاتة يالبندق قابلة للدهن برطمان وزن 825 جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 38.45 ريال.

كيلوجز رقائق الذرة وزن العبوة 750 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

وأقوى عروض لولو المحببة لأطفالك على تيشوب ويفر بكريمة الشوكولاتة عرض ثلاث علب كل علبة بها 12 حبة فقط بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 38.85 ريال. الشفاء عسل طبيعي وزن البرطمان 500 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال.

الأسرة سكر نقي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 35.15 ريال.

وايت سوان أرز كالروز مصري وزن الكيس 4.50 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال.

ب 750 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2023 لمدة 5 سنوات بامكنيات ومواصفات عاليه الجودة