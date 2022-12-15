شوف ألحقي أقوي عروض أسواق العثيم السعودية على أدوات الطبخ والشاشات بنسبة ٤٠٪

يقدم أسواق العثيم السعودية أقوى العروض والتخفيضات الهائلة على الكثير من منتجاتها بنسبة تصل إلى ٤٠٪ وأكثر، كما يعرف عن العثيم بأنه من أكبر الأسواق السعودية المشهورة حيث توفر الكثير من المنتجات للأسر السعودية بأسعار هائلة وتخفيضات على الشاشات وأدوات الطبخ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أقوى عروض العثيم السعودية على أدوات الطبخ والشاشات بأسعار وتخفيضات مغرية حتى ٢٠ ديسمبر.

أقوى عروض العثيم على أدوات الطبخ

يقدم العثيم أقوى العروض على أدوات الطبخ بتخفيضات هائلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

فرن ريد بول كهربائي ٤٥ لتر بسعر ٣٢٠ ريال سعودي بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

شواية كولين كهربائي ٢٠٠٠ واط بسعر ٦٩ ريال سعودي بدلا من ١١٠ ريال سعودي.

صانعة ساندويتش كولين بسعر ٥٩ ريال سعودي بدلا من ١١٩ ريال سعودي.

قدر ضغط السيف جرانيت ٧ لتر بسعر ١٢٥ ريال سعودي بدلا من ١٧٩ ريال سعودي.

طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت بسعر ٧٠ ريال سعودي بدلا من ٩٥ ريال سعودي.

مقلاة ترست بسعر ٤٥ ريال سعودي بدلا من ٥٩ ريال سعودي.

قدر ضغط مستر كوك ٩ لتر بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ١٢٥ ريال سعودي.

عروض العثيم على الشاشات

يقدم العثيم أقوى العروض على الشاشات بأسعار هائلة تصل إلى ٤٠٪ هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-