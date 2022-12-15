شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية خصومات تبدأ من 50% على اللحوم الطازجة

عروض بنده السعودية احتلت الصدارة بين العديد من العروض التي تطرحها كافة منافذ البيع الأخرى المختلفة داخل المملكة العربية السعودية والتي من أبرزها المنتجات الغذائية المختلفة سواء كانت طازجة أو مجمدة، كما يتم عرض المناديل، عبوات الشامبو، المساحيق، وغيرها من المنتجات المشابهة لها بأسعار مناسبة للجميع.

عروض بنده السعودية

لدى بنده السعودية عدد لا حصر له من العروض المختلفة التي يمكنك من خلالها الحصول على فرصة تسوق مميزة، خاصة فيما يخص المنتجات الغذائية، والتي من أهمها ما يلي:

مفروم بقري برازيلي الكيلو بسعر 27.95 ريال سعودي.

كفتة عجل طازج محلي الكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو إسكالوب بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي.

كفتة عجل طازج محلي الكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

نقانق طازج عجل الكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

فخذ عجل طازج الكيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

برغل أبيض ناعم تركي الكيلو بسعر 6.95 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة عادي الكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة عادي الكيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

لوز صنوبر الكيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

معارض بنده السعودية

لدى معارض بنده السعودية المزيد من العروض التي لا نظير لها، والتي تعرض عدد كبير من المنتجات بأسعار مناسبة، ومن صور ذلك على سبيل المثال ما يلي: