نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية اليوم جوالات وإلكترونيات وأجهزة مع خصم حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية اليوم جوالات وإلكترونيات وأجهزة مع خصم حتى 50%

عروض اكسترا السعودية بتخفيضات حصرية على الموقع الإلكتروني، شاملة لأفضل الجوالات مبيعًا، وحتى الأجهزة المنزلية الأساسية من ثلاجات وغسالات ومكيفات، كما تتضمن العروض تقسيط بسعر الكاش للإلكترونيات، وبشكلٍ خاص الشاشات الذكية، ولا تفوتكم شراء المنتجات والحصول على هدايا مجانية، وذلك يسري على أجهزة محددة، ونتعرف على كافة تفاصيل عروض extra السعودية لليوم. عروض اكسترا السعودية اليوم جوالات والكترونيات أسعار الجوالات في عروض اكسترا الحصرية على الموقع بسعر يبدأ من 749 ريال، لتحصل على أحد الجوالات الأفضل مبيعًا في إكسترا بالمملكة، وهو جوال تكنو كامون 17 برو 4G، وكذلك جوال ايفون 13 برو مع ذاكرة تخزين تتسع حتى 1 تيرابايت؛ لتمنحك مساحة كبيرة لكافة البرامج والملفات المراد تخزينها، وبخصم 1000 ريال من سعره، ثم نجد شاشة ذكية 55 بوصة تتسم بالوضوح والدقة من هومز بخصم لأكثر من نصف السعر 52% من سعرها. هونر اكس 8 بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

ايفون 13 برو 5G بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7199 ريال سعودي.

ريلمي C30 S بسعر 419 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

هواوي نوفا 10 SE بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

تلفزيون ذكي 55 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي. اكسترا تقسيط جوالات وشاشات تتوالى العروض الرائعة في اكسترا السعودية لتتيح لكم تقسيط شاشات إل جي بدقة 4K بسعر الكاش على 6 شهور، وأيضًا تقسيط ايفون 14 برو وجوال ايفون 14 برو ماكس حسب الجوال المفضل لديك، ويتم تقسيط مبلغ الجوال على 24 شهر، وكل ما عليك فعله هو التقدم بطلب شراء الجوال بالتقسيط عبر موقع اكسترا وخدمة تسهيل للتمويل، ويتطلب التقسيط توافر عدد من المستندات، وهم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين السعوديين أو الإقامة بالنسبة إلى غير السعوديين، وأيضًا إثبات دخل وهذا يتم سواء من خلال التأمينات الإجتماعية أو تعريف بالراتب، ومن ثم يجب ذكر العنوان الوطني وبعد ذلك يتم التحقق من رقم الجوال. عروض اكسترا غسالات اشترِ غسالة الملابس تعبئة أمامية بخصم لأكثر من 50% في أوفر عروض الأجهزة، منها غسالات تتسع حتى 7، 8، 9، 14، 15 كجم، وتقوم بغسيل الملابس وأيضًا تجفيفها في أقل وقت. غسالة كاندي 9 كجم بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.

سامسونج غسالة تعبئة أمامية بسعر 2649 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

غسالة كاندي 7 كيلو بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

