شوف عروض بنده السعودية الأخيرة على اللحوم الطازجة تصل إلى 70% في جميع الفروع

عروض بنده السعودية الأخيرة على اللحوم الطازجة تصل إلى 70% في جميع الفروع

عروض بنده السعودية فتحت باب التوفير على مصراعيه لكل العملاء بشكل عام، سواء كانت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وهو ما منح الكثيرين فرصة جيدة لتعزيز سبل التعامل مع ذلك الصرح الخدمي الكبير والذي دائمًا يوفر كافة المنتجات المختلفة بأسعار لا حصر لها، وهو ما منح تلك الأسواق شهرة بلا حدود. عروض بنده السعودية يمكنك الحصول على أقوى عروض بنده، والتي تم طرحها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي: حيث أنه من ضمن العروض المميزة هي العروض على أكياس شاي ربيع عدد 300 كيس بسعر 29.95 ريال سعودي.

كلاس شراب شعير 330 مللي عدد 6 عبوات بسعر 19.95 ريال سعودي.

كلاس شراب شعير 330 مللي عدد 6 عبوات بسعر 19.95 ريال سعودي. كما أنه يوجد مجموعة من العروض المميزة في كل الأسواق على كل قهوة مبيضة محلاة بنسكافيه 20 جم عدد 30 كيس بسعر 34.95 ريال سعودي.

بيوقلز قراقيش الذرة 125 جرام 2 + 1 مجانًا بسعر 14.95 ريال سعودي.

بطاطس شيبسي البطل 23 جرام عدد 12 كيس السعر 17.95 ريال سعودي.

فشار بالكراميل ويزرس 140 جم بسعر 41.95 ريال سعودي.

شيكولاتة إم آند إم 180 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

بطاطس شيبس برينجلز 165 جرام 2 + 1 هدية بسعر 26.95 ريال سعودي. عروض لحوم بنده السعودية كما تقدم بنده أيضًا مجموعة مميزة من العروض على كافة أنواع اللحوم البلدي وكذلك المجمدات، وإليكم أبرز تلك التخفيضات فيما يلي: ستروجانوف بقري برازيلي الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

برجر كفتة بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.

روست بقري برازيلي الكيلو بسعر 38.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي الكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 44.95 ريال سعودي.

مفروم بقري استرالي سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

فخد خروف استرالي بالعظم الكيلو بسعر 48.95 ريال سعودي.

موزة غنم بالعظم استرالي بسعر 48.95 ريال سعودي.

