نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجأة عروض العثيم الأسبوعية 14 ديسمبر سحب على 14 سيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجأة عروض العثيم الأسبوعية 14 ديسمبر سحب على 14 سيارة - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

جوائز أسواق العثيم، أسواق العثيم هي أكبر وأقدم شركة بيع بالتجزئة في المملكة، وتنتشر فروعها في كافة أرجاء المملكة، وقد عرفت أسواق وهايبر ماركت العثيم بحرصها على مشاركة الشعب السعودي في جميع المناسبات من خلال طرح منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار تنافسية، كما أنها توفر كل ما تحتاج إليه الأسرة، بحيث تتسوق جميع مشترياتك من مكان واحد. لذلك استطاعت أسواق العثيم في عيدها ال 66 أن تحصل على جائزة أفضل مبادرة تسويقية في المملكة لعام 2022، وأيضًا أقوى العلامات التجارية بالمملكة، وبمناسبة التأسيس تقدم أسواق العثيم وعلى مدار 8 أسابيع مفاجأت وجوائز قيمة لعملائها تصل قيمتها حتى ثلاثة ملايين ريال. عروض العثيم الأسبوعية تحرص أسواق العثيم دائما على تقديم عروضها الأسبوعية المميزة كل أسبوع، لتوفر للأسر السعودية جميع احتياجاتها بأقل الأسعار.

وهذا الأسبوع تبدأ عروض العثيم الأسبوعية من يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 20 ديسمبر ، أو حتى انتهاء المنتجات المتاحة في العروض.

وتقدم العثيم تخفيضات على كافة المنتجات منها تخفيض قيمته 35% على برجر ساديا للدجاج واللحم، وباقي المنتجات الغذائية. جوائز العثيم هايبر ماركت بمناسبة مرور 66 عام على التأسيس بمناسبة مرور ٦٦ عام على تأسيس الشركة الأم لسلسلة أسواق العثيم قامت أسواق العثيم بتخصيص ٨ أسابيع من الجوائز لعملائها، وذلك عند الاشتراك في تطبيق اكتساب والإجابة على جميع الأسئلة.

وتتضمن مسابقة العثيم الكثير من الجوائز القيمة التي تتخطى قيمتها ثلاثة ملايين ريال.

وتشمل الجوائز رصيد اكتساب يتم استبداله بمنتجات من أسواق وهايبر ماركت العثيم، وسحوبات على أجهزة تابلت وهواتف ذكية، وجوائز أخرى كثيرة متنوعة، يتم الإعلان عنها مع عروض أسواق العثيم الأسبوعية. شروط الاشتراك في مسابقة العثيم لا توجد شروط للاشتراك في المسابقة سوى تحميل تطبيق اكتساب والاشتراك به.

ثم جاوب على جميع الأسئلة المتاحة إجابة صحيحة.

لكن تأكد من إدخال بياناتك الفعلية بشكل صحيح في تطبيق اكتساب.

ويمكنك زيارة أحد الفروع ومسح كود المسابقة والإجابة على الأسئلة للمشاركة في السحب.

سيتم استبعاد الإجابات الخاطئة من السحب. طريقة ربح سيارة من أسواق العثيم هذا الأسبوع الذي يبدأ من 14 ديسمبر، دخلت مسابقة العثيم في المرحلة الثالثة، تقدم أسواق العثيم مفاجأة كبرى لعملائها، حيث يقام سحب على ١٤ سيارة، للعملاء عند الاشتراك في تطبيق اكتساب، والإجابة على الأسئلة فقط. تنتهي مسابقات أسواق العثيم بمناسبة مرور 66 عام على التأسيس في يوم 27 ديسمبر 2022. بروشور عروض العثيم الأسبوعية يمكنك الاطلاع على أحدث عروض العثيم، من خلال البروشور التالي:

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري