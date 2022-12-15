نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالصور العثيم يقدم عروض نارية على الشاشات والجولات خصومات تصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة العثيم تواصل عروضها المبهرة لجميع عملاؤها في السعودية، حيث أعلنت عن عرضها الأسبوعي الجديد والذي يتضمن خصومات نارية على الجوالات والشاشات والأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع احتفالها بالذكرى السنوية لافتتاح أول فرع من فروعها داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتطورت كثيراً بحيث أصبحت الآن سلسلة تسويقية ضخمة لها تتواجد خارج المملكة.

بالصور العثيم يقدم عروض نارية على الشاشات والجولات خصومات تصل إلى 60%:-

العرض الجديد من عروض العثيم الاسبوعية هو عرض متميز بمعني الكلمة، يتضمن الالاف من المنتجات والأصناف وكلها بأسعار مخفضة، وذلك إيماناً منه بضرورة مساعدة حكومة المملكة في توفير احتياجات الأسر في المملكة من جميع أنواع الأصناف والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط، ويمكن التعرف على العرض الجديد من عروض العثيم والذي يتضمن تخفيضات كبيرة على كل السلع والأصناف في مجلة العرض بصفة عامة، والأجهزة الكهربائية والشاشات والجوالات بصفة خاصة ويمكن التأكد من ذلك من خلال تصفح مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض السابقة نجد أنها تتضمن كل احتياجات الأسرة في المملكة من كل الأصناف، فمجلة العروض تتضمن ما يلي:-

سلع غذائية من لحوم وأسماك وعصائر وخضروات طازجة بخصومات حتى 60%.

منتجات الألبان وسلع البقالة بجميع أنواعها بخصومات خيالية.

الشاشات والجوالات لها نصيب كبير في ذلك العرض من التخفيضات ويمكن التأكد من ذلك من خلال مجلة العروض السابقة.

الأداوات المنزلية من ثلاجات وبوتوجازات وغسالات وديب فريزر وغيرها من هذه الأصناف.

وغير ذلك من السلع والأصناف التي تقبل الأسرة على شراؤها والتزود بها، وذلك من أجل توفير احتياجات أبناؤها، حيث تعمل العثيم على ذلك بشكل مستمر، فالعروض التي تطرحها لا تقتصر على العرض الأسبوعي فقط، بل يكون هناك عروض أخرى، مثل عروض الطازج وهي عروض يتم طرحها كل يوم أثنين وثلاثاء، وقد تستمر تلك العروض إلى أكثر من هذين اليومين في حالة ما إذا كانت السلع والمنتجات لم يتم نفاذها، حيث أن أغلب العروض يتم استنفاذها على مدار أيام الأسبوع.

وبذلك يكون قد قدمنا لكم في ذلك المقال السابق عرض جديد من عروض العثيم والمستمر حتى يوم 20 ديسمبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية.