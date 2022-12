نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر ايفون ١٣ برو سعة ١ تيرا من أمازون السعودية بالتقسيط وخصم 1000 ريال وبدون فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون ١٣ برو سعة ١ تيرا من أمازون السعودية بالتقسيط وخصم 1000 ريال وبدون فوائد - ثقفني

هاتف ايفون ١٣ برو من أحسن الجوالات الذكية الموجودة حاليًا بالأسواق، ونستطيع الحصول عليه من أمازون السعودية بالتقسيط وبدون فوائد مع خصم 1000 ريال، حيث بدأت أسعار هواتف ايفون في الانخفاض ومنها iPhone 13 pro، بعد طرح الجوال الجديد من شركة آبل الأمريكية iPhone 14، والذي يضم أيضًا هاتف iPhone 14 plus، وجوال iPhone 14 Pro، وهاتف iPhone 14 Pro Max، ومن أكثر الشعوب العربية عشقًا لهواتف آبل الشعب السعودي، حيث يعتبرون اقتناء هذه الجوالات نوع من أنواع التحضير ومواكبة التطور التكنولوجي، كما يتفاخرون بها بين أقرانهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٣ برو من أمازون السعودية وأهم مواصفات الجوال الرائعة. سعر ايفون ١٣ برو من أمازون السعودية سوف نتعرف مع عشاق هواتف آبل على سعر iPhone 13 pro من أمازون السعودية وقيمة الخصم والقسط الشهري وهى كما يأتي:- ثمن الهاتف قبل الخصم ٧١٩٩ ريال سعودي.

ثمن الجوال بعد خصم 1000 ريال سعودي 6199 ريال، كما يشمل السعر الضريبة المضافة.

تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١ تيرا، كما تبلغ سعة الرامات (الذاكرة العشوائية) ٦ جيجا بايت.

القسط الشهري 516.58 ريال سعودي لمدة ١٢ شهر.

تقوم الشركة بتوصيل الهاتف بالمجان بدون أي مصاريف شحن. مواصفات iPhone 13 pro سوف نقدم لجميع متابعينا مواصفات الجوال العملاق ايفون ١٣ برو وهى كما يأتي:- الموبايل يدعم الاتصال قريب المدي، وذلك من خلال تقنية الـ NFC. يقاوم الهاتف الماء مدة ٣٠ دقيقة، كما يقاوم الغبار بمعيار IP68. يدعم شبكة الجيل الخامس الـ 5G، كما يدعم جميع شبكات الاتصال في العالم. الهاتف يأتي بمعالج قوي من نوع A15 Bionic يعمل بتكنولوجيا ٥ نانو، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. يحتوي أيفون 13 برو على ميكروفون ثانوي، يستخدم في عزل الضوضاء أثناء استخدام الجوال في التحدث أو عملية التصوير. يدعم تقنية الـ GPS والتي تستخدم في تحديد المواقع الجغرافية، كما يدعم باقي نظم الملاحة المختلفة. تبلغ مساحة الشاشة ٦.١ بوصة، وهى من نوع super Retina XDR OLED. الكاميرات الخلفية للجوال رباعية، كما تبلغ دقة الكاميرا الأولى والثانية والثالثة ١٢ ميجا بكسل، والرابعة دقتها TOF 3D. الكاميرا الأمامية مزدوجة، تبلغ دقة الأولى ١٢ ميجا بكسل، والثانية دقتها SL 3D وتستخدم في بصمة الوجه. مواصفات بطارية ايفون ١٣ برو يبلغ حجم بطارية جوال iPhone 13 pro العملاق ٣١٢٥ مللي أمبير، وقالت آبل أن البطارية تعمل ساعة ونصف زيادة عن بطارية هاتف iPhone 12 Pro، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة ٢٠ واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي الـ Magsafe بقوة ١٥ واط، وتدعم أيضًا الشحن اللاسلكي من خلال شواحن الـ Qi بقوة ٧.٥ واط.

