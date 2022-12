نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات خلال ديسمبر حتى نفاذ الكميات بخصم 40% Jarir offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوالات خلال ديسمبر حتى نفاذ الكميات بخصم 40% Jarir offers

نقدم لكم اليوم من 15 ديسمبر في جميع الفروع أحدث عروض جرير على الجوالات خلال ديسمبر حتى نفاذ الكميات بخصم 40% Jarir offers وعلى أسعار الإلكترونيات الأخرى بمختلف أنواعها، ومنها: الشاشات الحديثة، والساعات الذكية، وعلى أسعار اللابتوبات الحديثة، حيث يمكنكم الإستفادة من العروض الحصرية للإلكترونيات بخصم 50% على بعض الأجهزة، تابعوا الصور من خلال باقي المقالة…. عروض جرير على الإلكترونيات الحديثة Jarir offers توفر خصومات مكتبات جرير Jarir خلال ديسمبر عروض على أسعار: سامسونج 65 بوصة سمارت بدقة 4K الترا اتش دي باللون التيتان الرمادي، وخصم آخر على سعر شاشة سكاي وورث التلفزيون الأندرويد بحجم 65 بوصة باللون الفضي بخصم 44% بدقة 4K، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف جالكسي سامسونج زد فولد 4 بسعة تخزين 512 جيجابايت، وسرعة تخزين 12 جيجابايت باللون الأسود الفانتوم وخصم 53% بتوفير 1450 ريال سعودي، وعرض آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد بسعة 256 جيجابايت، وتوفير آخر منهم على سعر لابتوب هواوي ميت بوك اكس برو الكمبيوتر المحمول بتوفير 1400 ريال سعودي بحجم 14.2 بوصة وسرعة رامات 16 جيجابايت بتوفير 15%، وخصومات أخرى على باقي الجوالات الحديثة بسعة 256 جيجابايت. عروض مكتبات جرير Jarir Ksa offers توفر محلات جرير في المملكة العربية السعودية، ومنها: عرض على سعر شاشة تي سي ال Tcl بحجم 55 بوصة، وتخفيض مميز آخر على سعر شاشة شاومي بحجم 55 بوصة تليفزيون أندرويد بدقة 4K، وعرض آخر منهم خصم على سعر شاشة سوني 65 بوصة، وتخفيض آخر على سعر الشاشة الأندرويد من هاير بخصم 53% بتوفير 1450 ريال سعودي، وعرض آخر على سعر هواوي ميت بوك اكس برو بخصم 1400 ريال سعودي بخصم 15%. عروض خاصة من مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية عروض وخصومات خاصة جداً اليوم على أسعار: شاشات الألعاب من تي سي ال 55 بوصة الأندرويد بدقة 4K الترا اتش دي، وخصم آخر على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 22 الترا بسعة تخزين 512 جيجابايت بسرعة رامات 12 جيجابايت رام باللون الأحمر العنابي من الجيل الخامس، وعرض آخر على سعر هاتف SUMSUNG GALAXY S22 ألترا، وعروض أخرى.

