نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة رائعة للتخلص من البرص في المنزل نهائيا بمواد طبيعية موجودة في كل بيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة رائعة للتخلص من البرص في المنزل نهائيا بمواد طبيعية موجودة في كل بيت - ثقفني

You dont have javascript enabled! Please enable it!

يعد البرص من الزواحف السيئة التي يخاف منها الكثير من السيدات ويكثر تواجد البرص في المنزل وخاصة المنازل التي تحتوي على رطوبة عالية أو برك مياه إلى جانب المنازل الموجودة في الأرياف لذلك بحثت الكثير من ربات المنازل عن الطرق التي تساعد على التخلص من البرص وتم إيجاد عدة طرق سوف نوضحها من خلال هذا المقال. طرق التخلص من البرص توجد الكثير من الطرق التي تساعد على القضاء على البرص وسوف نوضح لكم تلك الطرق من خلال النقاط التالية. قشر البيض: يعد قشر البيض مهم جدا في طرد البرص حيث يمكن وضع القشر في أماكن تواجد البرص فيظن أن ذلك القشر هو بيض ثعابين فيقوم بالهرب من المنزل على الفور.

الواح خشبية: يمكن أن نحضر ألواح خشبية ونقوم بلصقها حول الشبابيك والبلكونات ونقوم بدهنها بالغراء وسوف يلتصق بها البرص فور دخوله إلى المنزل.

إحضار الشيح وخلطة مع الفلفل الأسود والشطة والملح وورق الغار المطحون ونعمل على خلط جميع المكونات جيدا، نقوم برش ذلك الخليط بالقرب من أماكن تواجد البرص فنجد أن رائحة الخليط القوية تساعد على طرد البرص بشكل نهائي.

استخدام خليط من الخل والكلور والديتول والملح ورشة في أماكن تواجد البرص وسوف نلاحظه فراره من المنزل على الفور. نصائح لطرد البرص توجد الكثير من النصائح لطرد البرص وتساعد على التخلص منه وسوف نوضح تلك النصائح من خلال النقاط التالية. يجب تنظيف المنزل بشكل يومي ودائم.

التخلص من الأثاث القديم الموجود في المنزل.

التخلص من أماكن الرطوبة الموجودة في المنزل.

عدم عمل برك مياه حول المنزل والتخلص منها على الفور لأن البرص يفضل البرك والأماكن الرطبة.

كم رسوم استخراج تأشيرة سائق خاص بالسعودية