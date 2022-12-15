كيف تفوز في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مع مصطفي الأغا 

كيف تفوز في مسابقة الحلم 2022، ان كنت ممن يريدون الاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام 2022، فعليك بإتباع الخطوات والتعليمات التالية، فقد تكون من الرابحين بجائزة المسابقة والتي قد تصل قيمتها إلى 3 ملايين ونصف دولاراً أمريكياً،

كيف تفوز في مسابقة الحلم 2022

وأما عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الانترنت، فيتم من خلال الدخول في عملية السحب التي تعرضها القناة ببث مباشر على الهواء، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الاشتراك في المسابقة من خلال ارسال رسالة نصية، تتضمن كلمة (حلم، أو dream)، على الرقم المرادف لبلدك التي تقيم بها.

أو يمكن للفرد الاشتراك من خلال الرقم الدولي المتوفر من جانب القناة، في حال لم يجد رقم البلد التي يقيم بها.

وسيتم وصول رسالة إلى جوال المتسابق من جانب القائمين على البرنامج، تتضمن رسالة ترحيب، بها التفاصيل الخاصة بالخدمة.

سوف ترسل إدارة المسابقة رسالة أخرى إلى جوال المتسابق، تحتوي على الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بشكل صحيح.

يجيب المشترك عن الأس جواله، ومن ثم إعادة إرساله برسالة على الرقم الخاص ببلده تحتوي على إجاباته عن الأسئلة.

وبذلك يشترك المتسابق في مسابقة الحلم، ليكون من ضمن المؤهلين للدخول في السحب القادم على الجوائز التي تعرضها القناة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من الانترنت

يقوم المتسابق بتحميل تطبيق (الحلم)، على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندوريد.

يقوم المشترك بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به (الاسم، السن، النوع، وغيرها).

يسجل المشترك رقم الجوال الخاص به.

وبذلك يحصل المشترك على عملات ذهبية رقمية من خلال التطبيق، تمكنه من الاشتراك في المسابقة.

ثم يستقبل المشترك رسالة نصية عبر جواله، تعرفه بتفاصيل المسابقة.

الإجابة على السؤال الذي تطرحه المسابقة بشكل صحيح عبر إرسال الإجابة على الرقم المرادف لبلده.

وفي حال الإجابة بشكل صحيح على سؤال المسابقة، يدخل المتسابق في عملية السحب، لزيادة فرص فوزه بجائزة المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022