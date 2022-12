نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء السعودية عبر التطبيق الرسمي وكيفه سداد الفاتورة إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام فاتورة الكهرباء السعودية عبر التطبيق الرسمي وكيفه سداد الفاتورة إلكترونيا - ثقفني

الاستفسار عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب لم يكن بالصعوبة التي كانت عليه من قبل، حيث سهلت الشركة السعودية للكهرباء الأمر على المواطنين من خلال توفير موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم أو رقم العداد، حتى تتعرف أكثر حول فاتورة الكهرباء السعودية تابع الأسطر التالية. تطبيق الجهاز الذكي أرادت الشركة السعودية للكهرباء تطوير خدماتها ومواصلة التواصل مع مشتركيها في أي وقت وفي أي مكان، لذلك أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها تحت اسم “الكهرباء”. مهام تطبيق فاتورة الكهرباء يأتي هذا التطبيق وفق تطور الشركة في خدماتها الإلكترونية والفنية، ويخدم هذا التطبيق جميع المشتركين بطريقة مبسطة وسهلة لأداء المهام المختلفة وهي: استشارة ومراجعة الفاتورة برقم الحساب.

عرض معلومات عامة.

تعبئة استمارات خدمة المشترك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تقدم الشركة السعودية للكهرباء عدة خدمات مختلفة لمواطنيها منها الاستشارة الإلكترونية لفاتورة الكهرباء، فلا داعي للذهاب للشركة، حيث يمكن الاطلاع على كل ما يتعلق بالفاتورة من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء ويمكن للفرد تتبع حول استهلاكك الشهري للكهرباء في أي وقت، فهذا ليس إلزاميًا يجب على المستخدم فقط الاشتراك في الموقع ومن ثم متابعة استهلاكه وقيمة الفاتورة. الشركة السعودية للكهرباء هي شركة متخصصة في نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية بشكل عام للذهاب الى مقر شركة الكهرباء.

إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء، إذا كنت مستخدمًا جديدًا تنضم إلى شركة الكهرباء وليس لديك حساب بعد، يمكنك إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء باتباع الخطوات التالية: اذهب إلى الرابط الرسمي لموقع شركة الكهرباء السعودية.

انفر على زر التسجيل.

ثم اختر نوع الحساب الذي تريد إنشاءه، هل هو حساب للأفراد أم لحساب شركة.

اختر حساب للأفراد ومن ثم يجب تحديد ما إذا كان حساب مواطن أو زائر أو دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم أدخل جميع المعلومات المطلوبة عند التسجيل.

أدخل رقم حساب فاتورة الكهرباء أو رقم المكان الذي تريد معرفة الفاتورة منه.

وهكذا عزيزي القارئ تكون قد تمكنت من معرفة فاتورة الكهرباء السعودية.

