نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق طرد من البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا نهائيا بطرق طبيعية في المقال التالي
البرص أحد الزواحف التي تتواجد في الكثير من المنازل، لكن يكره الأشخاص تواجدها داخل منازلهم على الرغم من أن الابراص تساعد في القضاء على الحشرات لأنها تتغذى عليها ولذلك أصبحت طرق التخلص من البرص دون استخدام مبيدات حشرية أحد أهم العناوين التي تشعل محركات البحث مؤخرا .
البيئة التي ينجذب البرص إليها
هناك بعض المنازل التي تتوفر بها بيئة مناسبة ليعيش بها البرص دون غيرها مثل:
- المنازل التي تحتوى على عدد كبير من الصور والبراويز على الحوائط لأن البرص يختبئ خلف تلك الصور لأنه مكان مظلم ويخرج ليلا.
- المنازل خافتة الإضاءة أو تلك التي لا تفتح النوافذ ولا تدخل الشمس إليها لأن الابراص تخشى الضوء.
المنازل التي تقوم بلصق الأثاث بالحائط دون ترك مساحة بضعة سم على الأقل يكثر بها الابراص لأن خلف الأثاث مكان ممتاز للاختباء.
- المنازل الغير نظيفة والتي تترك بواقي الطعام والفتات دون إزالته لفترات طويلة، مما يجعل البرص يستمر بالبقاء في هذا المنزل لأنه يحتوى على وفرة من الطعام.
كيفية طرد البرص
توجد عدة طرق طبيعية باستخدام مواد متوفرة في كل منزل ومنها:
- البصل يقطع شرائح ويوضع في الأماكن المتوقع أن تكون مخبأ البرص.
- الثوم يقشر ويقسم نصفين ويترك في المداخل والمخارج وعند النوافذ لأنه رائحته القوية ينفى منها البرص ويهرب.
- قشور البيض تترك سليمه بدون تحطيم وتكون على شكل نصفين عند رؤيتها يخاف البرص لأنه يعتقد أنها قشور طيور سوف تتغذى عليه.
- كرات النفثالين ذات رائحة نفاذة جدا ويبغضها البرص وعند نثر تلك الكرات على الأرضية وخلف الأثاث سوف يتم طرد البرص.
- الفخاخ اللاصقة أحد الطرق الفعالة للتخلص من البرص ويجب لصقها في أماكن اختباء الأبراص أو بالقرب من الضوء والمصابيح لأن البرص يذهب إليها ليتغذى على الناموس فيلتصق بالفخر على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق طرد من البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا نهائيا بطرق طبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.