طرق طرد من البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا نهائيا بطرق طبيعية

البرص أحد الزواحف التي تتواجد في الكثير من المنازل، لكن يكره الأشخاص تواجدها داخل منازلهم على الرغم من أن الابراص تساعد في القضاء على الحشرات لأنها تتغذى عليها ولذلك أصبحت طرق التخلص من البرص دون استخدام مبيدات حشرية أحد أهم العناوين التي تشعل محركات البحث مؤخرا .

البيئة التي ينجذب البرص إليها

هناك بعض المنازل التي تتوفر بها بيئة مناسبة ليعيش بها البرص دون غيرها مثل:

المنازل التي تحتوى على عدد كبير من الصور والبراويز على الحوائط لأن البرص يختبئ خلف تلك الصور لأنه مكان مظلم ويخرج ليلا.

المنازل خافتة الإضاءة أو تلك التي لا تفتح النوافذ ولا تدخل الشمس إليها لأن الابراص تخشى الضوء.

المنازل التي تقوم بلصق الأثاث بالحائط دون ترك مساحة بضعة سم على الأقل يكثر بها الابراص لأن خلف الأثاث مكان ممتاز للاختباء.

المنازل التي تقوم بلصق الأثاث بالحائط دون ترك مساحة بضعة سم على الأقل يكثر بها الابراص لأن خلف الأثاث مكان ممتاز للاختباء. المنازل الغير نظيفة والتي تترك بواقي الطعام والفتات دون إزالته لفترات طويلة، مما يجعل البرص يستمر بالبقاء في هذا المنزل لأنه يحتوى على وفرة من الطعام.

كيفية طرد البرص

توجد عدة طرق طبيعية باستخدام مواد متوفرة في كل منزل ومنها: